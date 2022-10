La solidarité s'organise à Port-Vendres après la fermeture d'un supermarché pour des raisons de sécurité

Pas de dates pour la réouverture de l'Intermarché de Port-Vendres. L'expert est passé ce lundi pour mesurer les dégâts et faire un point sur l'ampleur des travaux à réaliser. Depuis la fin de la semaine dernière, le bâtiment qui abrite le supermarché fait l'objet d'une procédure de mise en péril. La charpente menace de s'effondrer.

La mairie va renforcer la fréquence de la navette

Cette fermeture est un coup dur pour les habitants du bourg de Port-Vendres, notamment pour ceux qui n'ont pas de moyen de locomotion. "Je dois aller désormais à pied au Lidl, explique Albertine qui vit au-dessus de l'Inter et qui n'a pas de voiture. Je mets une demi-heure pour y aller, pareil pour revenir. Et je ne fais pas mes grosses courses. J'achète juste du riz pour ne pas tout porter après." Dans la commune, elle n'est pas la seule dans cette situation. "Si j'avais su pour la fermeture, j'aurais fait des stocks, raconte Michelle, 90 ans. Je vais chez le boucher ou au boulanger, mais il n'y a pas tout ce qui est droguerie. Et puis, c'est plus cher."

En attendant la réouverture, la mairie annonce renforcer le service de navettes. L'objectif est de faciliter l'accès aux deux autres supermarchés situés à chaque extrémité de la commune. "Nous allons doubler la fréquence de ces bus. On est en train d'y travailler. On va essayer de monter à trois ou quatre trajets par jour", assure Gregory Marty, le maire de Port-Vendres. D'autres habitants assurent être prêts à donner un coup de main si besoin. "Si je vois un papi de 90 ans qui doit aller faire ses courses, je lui demanderai s'il veut que je le prenne, assure Marie-Thérèse. Il faut qu'on garde une solidarité. C'est nécessaire."

Quant aux 18 salariés du magasin, ils ont été mis en vacances. Si la fermeture doit durer, ils seront placés au chômage partiel. Intermarché assure qu'ils toucheront quand même la totalité de leur salaire. Les conclusions de l'expert sont attendues dans les prochains jours.