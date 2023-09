Portable et réseaux : "une bombe aux pouvoirs gigantesques entre les mains de nos jeunes"

Alors que le gouvernement s'attaque aux fléau du harcèlement scolaire au sein de l'école et sur les réseaux sociaux. notre invité revient sur les dangers de la surexposition aux écrans de nos jeunes. Sylvie Dieu Osika consulte depuis trente ans à Bondy et alerte sur France Bleu Paris . Les ados mais aussi les tous petits sont de plus en plus exposés. Le téléphone portable, "c'est une bombe aux pouvoirs absolument gigantesques que les parents ne maitrisent pas".

"Ce n'est pas simplement le temps passé, c'est aussi le contenu, pornographie, violences." Dans son cabinet, Sylvie Dieu Osika, voit passer de plus en plus d'ados et d'enfants qui développent des risques pour leur santé et un mal être profond. Elle énumère ainsi: "troubles du sommeil, cauchemars, retard du langage, troubles du comportement, intolérance à la frustration chez les plus jeunes. Chez les ados, troubles alimentaires, problèmes de scolarisation, le cyberharcèlement jusqu'aux envies de suicide"

Pas d'écran aux repas et dans la chambre

A quel moment un parent doit-il s'inquiéter? Il y a plusieurs signaux d'alerte nous répond le docteur Sylvie Dieu Osika : l'isolement de plus en plus important, le renoncement au sport, aux repas et activités familiales avec un enfant qui reste dans sa chambre. Attention aussi à la perte de contact et du dialogue avec les parents.

Pour éviter d'en arriver à une addiction au portable et aux réseaux aux effets dévastateurs. La pédiatre donne quelques conseils aux parents : instaurer des repas sacralisés où l'on mange sans écran, préserver le sommeil de nos enfants. La spécialiste est radicale :"Pas d'écran dans la chambre, même les ados" et les éviter au moins une heure avant de se coucher. Et pourquoi pas revenir au bon vieux téléphone portable qui permet juste d'appeler et d'envoyer un SMS. "Si tous les parents le faisaient, on n'aurait plus ce soucis là."

Des conseils à retrouver dans le livre de Sylvie Dieu Osika « Les écrans mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille » .