Portables : les appels à l'étranger ne seront plus surtaxés à partir du 15 juin

C'est une bonne nouvelle notamment pour les travailleurs frontaliers : à partir du 15 juin, les frais d'itinérance téléphonique seront abolis dans l'Union européenne. Vous pourrez utiliser votre téléphone portable à l'étranger, envoyer des SMS ou surfer sur internet sans surcoût.

Depuis 10 ans les frais liés à l'utilisation du téléphone portable à l'étranger étaient en forte diminution (de près de 90%) et la disparition des surcoûts le 15 juin prochain est une bonne nouvelle pour Ralph Roggenbuck du Centre européen des consommateurs (basé à Kehl) : "Il y a 10 ans, on était apeuré quand on passait la frontière, on avait pour habitude d'éteindre son portable. Les dépassements étaient parfois de l'ordre de 30, 40, 50 euros. A partir du 15 juin, l'opérateur ne pourra plus facturer de frais supplémentaires, c'est un aboutissement".

Plus de surcoûts sauf abus

Attention, tout de même si vous dépassez vos forfaits (pour ceux qui ont encore des forfaits limités) ou s'il y a une consommation abusive, c'est à dire si vous consommez beaucoup plus à l'étranger qu'en France, les opérateurs pourront facturer des suppléments. Parmi les critères évoqués par les instances européennes : une consommation insignifiante d'un abonné dans son pays de résidence par rapport à sa consommation à l'étranger ou encore la longue inactivité d'une carte SIM qui ne serait activée qu'à l'étranger. En cas d'abus supposé sur une durée de quatre mois, les opérateurs devront d'abord alerter le consommateur. Ils pourraient ensuite lui imposer des frais d'itinérance fixés à 4 centimes par minute de communication, un centime par SMS et 0,85 centimes par mégabit de données.

Les frontaliers soulagés

Cette suppression des frais supplémentaires va faciliter la vie de bon nombre d'Alsaciens qui passent leur journée en Allemagne pour le travail ou les études. Matteo est étudiant en école de kiné dans l'Ortenau : "C'est simple jusqu'à présent je n'utilise pas mon portable comme un portable en Allemagne. Je le mets en mode avion et je n'utilise que le wifi à l'école. J'ai des amis qui paient des forfaits spéciaux mais ça coûte cher autour de 60 euros, je trouve dommage de balancer de l'argent pour ça. A partir du 15 juin, ça sera un soulagement et une liberté retrouvée."