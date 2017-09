Portage de repas aux personnes âgées : les artisans bourguignons veulent leur part du gâteau

D’ici 2020, on estime que le vieillissement de la population générera la création de 300.000 emplois. Parmi ceux-ci, les livreurs de repas à domicile. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat interdépartementale a organisé à Dijon une réunion d'information pour les artisans des métiers de bouche.

En 2040, 30% des habitants de Côte-d'Or auront 60 ans et plus. Le vieillissement de la population s'accompagne d'une solitude accrue. 38% des personnes de 75 ans et plus vivent seules. Des personnes qui souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible. Dans ce contexte, un marché est appelé à se développer fortement : celui du portage de repas à domicile. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat interdépartementale organisait ce lundi à Dijon une réunion d'information.

Une logistique non négligeable

Sylvie Audouin, qui est en train de créer une activité de traiteur, est tentée : « je vais être traiteur bio végétarien sur les marchés, je vise les actifs qui travaillent autour de ces marchés et qui auraient besoin d’un plateau-repas. Du coup je m’interrogeais sur le public senior aussi ».

Elle est basée à Nolay, et des personnes âgées lui ont fait savoir leur intérêt. Mais la jeune entrepreneuse est inquiète sur un point : la livraison et les surcoûts qu’elle induit. « Je ne vois pas comment fixer un prix de repas qui soit assumé par les personnes âgées et qui me permette d’en tirer mon revenu ». Il est vrai que les distances, surtout en milieu rural, peuvent être longues, et qu'il faut disposer d'un véhicule aux normes. Les plats chauds doivent être maintenus à 63°, les plats froids à moins de 3°.

La validation des repas par une diététicienne n'est pas une obligation

Eric Brun a déjà franchi le pas. Les questions de logistique ne lui font pas peur. Il est gérant de la société VITAM à Saint-Apollinaire, qui assure 8 tournées de livraisons de repas pour seniors, jusqu'à Dole et Beaune. Il faut dit-il proposer de la diversité et s'adapter aux impératifs pathologiques des personnes âgées : « on a des gens qui ont de l’arthrose, notamment, et si vous leur proposez une orange, ça ne convient pas ».

Pour être au plus près des besoins de cette clientèle âgée, sa société s’est attachée les services d’une diététicienne. « C’est conseillé, mais pas une obligation », précise Carine Bonhomme-Arnault , agent référent en hygiène des aliments à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat interdépartementale. Elle ajoute qu’on trouve sur internet des sites qui permettent de réaliser des menus équilibrés.

Il est conseillé par exemple dans le grand âge, de consommer au moins trois ou quatre produits laitiers par jour, pour apporter le calcium nécessaire à la lutte contre l’ostéoporose. Mais il faut aussi tenir compte d’autres paramètres, comme la texture des aliments. Hachés pour ceux qui ne peuvent plus mâcher suffisamment, ou alors préparés pour les rendre plus tendres, comme en ragoûts et plats mijotés. Les anciens seraient assez soucieux de leur alimentation. Une étude montre que parmi leurs critères de choix alimentaires, 82% privilégient l’intérêt pour leur santé.