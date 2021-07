Sans terrain pour les accueillir, cinq cents gens du voyage squattent illégalement l'hippodrome de Portbail

Depuis dimanche, on ne voit plus de chevaux qui pâturent dans le vaste champ de Laura et Nicolas Mabire mais des caravanes à profusion. Leur terrain est squatté par environ cinq cents gens du voyages. Ils ont promis sur l'honneur aux deux propriétaires des Ecuries des Mielles qu'ils allaient partir en fin de semaine. Laura et Nicolas Mabire espèrent qu'ils vont tenir parole, car la semaine prochaine le célèbre dresseur de chevaux Jean-François Pignon doit venir jouer son spectacle. L'annulation de cet évènement et du stage de deux jours qui le suit ne serait pas la seule mauvaise nouvelle économique pour le couple...

Une activité en berne

Laura et Nicolas insistent sur le fait que leurs voisins sont globalement respectueux. Sauf que leur présence les empêche de donner des cours, effraie les chevaux mais aussi un certain nombre de clients qui ont enlevé leurs animaux de l'écurie.

Le passage des caravanes et voitures abiment aussi le terrain dont les propriétaires prennent pourtant grand soin.

Cette herbe vaut de l'or pour nous. Elle sert à faire du foin pour nourrir nos chevaux et on interdit à quiconque de marcher dessus plusieurs mois par an. Et là c'est devenu de la boue par endroit...

Un problème récurrent dans la région

Très rapidement, Nicolas Mabire a rencontré les pasteurs (les responsables des camps de gens du voyage) pour s'organiser. Ils lui ont expliqué qu'il n'y a aucune grande aire d'accueil pour eux dans la région. Un problème déjà pointé du doigt par la communauté depuis de nombreuses années.

Ils ont envoyé plusieurs lettres aux mairies et au département pour les prévenir de leur arrivée pour qu'ils leur trouvent un terrain - une obligation inscrite dans la loi depuis les années 2000 - mais ils sont restés sans réponse. Alors, ils ont décidé de prendre leurs quartiers dans l'hippodrome.

Les propriétaires des Ecuries des Mielles ont à leur tour contacté mairie, police et préfecture pour qu'ils trouvent une solution au problème. Ils ont été jusqu'à discuter avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce qui a eu son petit effet, la préfecture annonce encadrer le départ des cinq cents nomades et se pencher sur la question de leur accueil dans les intercommunalités manchoises.