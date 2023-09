Une photo de guerre réunit des enfants de soldats de la Seconde guerre mondiale à Portbail en Normandie

D'un côté, un acte héroïque. De l'autre, une rencontre unique et historique qui découle d'une enquête entamée en 2019, à l'occasion de la préparation du 75e anniversaire du Débarquement. Ce samedi, une conférence était organisée à la salle polyvalente de Portbail-sur-Mer (Manche), devant une cinquantaine de personnes. "Cet événement, c'est le résultat de quatre ans de recherche pour retrouver les libérateurs de notre commune. Pour la première fois, on reçoit des proches de soldats qui ont combattu dans les deux camps. Des militaires qui ont agi ensemble, négocié pour faire cesser les combats sur la commune", souligne Ludovic Roualle, président de l'association Portbail 1944.

ⓘ Publicité

loading

La magie des réseaux sociaux

Le point de départ de cette rencontre émouvante, c'est donc un cliché publié dans une revue militaire américaine, Yank. On y voit des soldats américains et au milieu, un homme en uniforme allemand au moment de la libération de Portbail. "C'est vraiment le fruit du hasard. Pendant la préparation des commémorations du 75e anniversaire du DDay, mon ordinateur était allumé et j'ai écrit "Portbail 1944" dans Google. Là je tombe sur cette photo, qu'on n'avait jamais vue. Heureusement il y avait des informations, le nom du photographe...", explique Emmanuel Roualle, frère de Ludovic et membre de l'association.

Cette photo, elle a été publiée sur une page Facebook consacrée au capitaine Herbert Oehmichen, de la IIIe Armée américaine. "Je vais pleurer, c'est incroyablement émouvant", confie sa fille Lore. En fait, elle a ouvert une page Facebook quelques jours auparavant pour rendre hommage à son père. Sauf que les frères Roualle ne sont pas les seuls à découvrir cette photo et à entrer en contact avec elle. A des milliers de kilomètres de là, Mary, fille d'un soldat allié, reconnaît les traits de son père.

L'histoire devient encore plus extraordinaire quand une troisième femme, Sana, voit cette photo. C'est la fille de l'homme en uniforme allemand. Son père était un soldat soviétique, fait prisonnier par les Allemands, et enrôlé de force dans la Wehrmacht. Elle a été très étonnée de voir ce cliché : "je l'ai découvert sur la page Facebook du capitaine Oehmichen. Mais je ne savais pas qui était derrière cette page. Un homme ? Une femme ? J'ai envoyé un message en disant : "l'homme qui est à côté, c'est mon père", explique Sana.

Un "puzzle"

"Il n'a jamais parlé de la guerre : il a vécu ça comme une honte d'avoir été captif", explique Arthur, le mari de Sana. En fait, Sandar, le soldat, a été envoyé par les Allemands pour travailler sur le Mur de l'Atlantique, avant de partir se battre en Normandie. C'est ainsi qu'il se retrouve à Portbail. Un héros qui a franchi la ligne de front sous le feu des combats pour aller négocier la fin des hostilités avec les alliés.

Cette rencontre unique et historique, c'est donc l'aboutissement de quatre ans d'enquête. "Chaque famille essaye de reconstruire son puzzle familial, et nous on essaye de reconstruire le puzzle de la commune. Ensemble, on a un puzzle complet", résume Ludovic Roualle. Ce dimanche, des plaques hommages à ces libérateurs ont été dévoilées au Mémorial Hamilton de Saint-Lô-d'Ourville.