Porte de la Chapelle, des salariés en insertion professionnelle réparent votre électroménager à RépareSeb

Votre machine à café ne fait plus couler que de l'eau ? Votre fer à repasser ne fait plus de vapeur ? Ne les jetez pas, s'ils sont d'une des marques du groupe d'électroménager Seb. Depuis janvier, porte de la Chapelle à Paris, en collaboration avec le groupe de structure d'insertion Arès, ils ont ouvert RépareSeb. Dans le centre, des employés en insertion professionnelle réparent votre électroménager. Le centre a été inauguré cette semaine.

Accompagner les salariés dans les projet professionnel

Dans l'atelier de réparation porte de la Chapelle, on visse, on soude, on commandes des pièces pour la réparation, comme dans tous les ateliers. La particularité, c'est qu'aucun employé n'a de formation. Tous sont en insertion professionnelle, employés par Seb, et accompagnés par la structure d'insertion Arès. "On recrute des gens qui cochent deux cases : qu'ils aient envie de travailler, et qu'ils soient un tout petit peu bricoleurs" explique Julien de Castilla, co-directeur général du groupe Arès.

Ils sont embauchés en CDD, à temps plein, payés au SMIC, durant 15 mois maximum. "Une fois qu'ils ont repris confiance, qu'ils sont prêts à travailler, on les accompagne pour trouver du travail dans une autre structure". Pour le moment, 10 personnes sont employés, mais RépareSeb compte en embaucher une vingtaine de plus.

Des produits neufs avec un défaut sont réparés et proposés à la vente à prix réduit. © Radio France - Marie Dorcet

Ces employés réparent deux types de produits : de l'électroménager cassé apporté par des clients, ou encore du matériel neuf mais renvoyé car il ne convenait pas ou avait un défaut. Dans le premier cas, le client récupère sa cafetière ou son blender dans les quinze jours qui suivent ; dans le deuxième, les produits sont proposés à la vente, à prix réduits, à l'entrée de RépareSeb.

Allier économie circulaire et économie sociale

Thierry de la Tour d'Artaise, le PDG du groupe Seb, explique que les produits de la marque sont pensés pour pouvoir être réparés depuis de nombreuses années. Et ce qui "n'était pas une vision économique à l'origine" devient petit à petit la norme. Pour le PDG, c'est un pari sur l'avenir : _"_le consommateur moderne a besoin de savoir que les produits qu'il achète sont réparables et ne vont pas grossir les stocks de produits que l'on jette tous les jours". RépareSeb commence également à proposer de la location de matériel, comme des appareils à raclette ou encore des ventilateurs.

RépareSeb, situé porte de la Chapelle à Paris, a été inauguré mardi 12 octobre, en présence notamment du PDG du Groupe Seb. © Radio France - Marie Dorcet

Les employés sont majoritairement à l'atelier, mais d'autres peuvent aussi être affectés à l'accueil client. La marque Seb pourrait ouvrir d'autres RépareSeb ailleurs en France, si celui-ci fait ses preuves au bout d'au moins un an.