Porte-folio | Retour en images sur l'inauguration de la statue Kopa au Stade Delaune à Reims

Retour en images sur l'inauguration de la statue Kopa au Stade Delaune à Reims

Par Alexandre Audabram, France Bleu Champagne-Ardenne

Samedi soir, juste avant la rencontre entre Reims et Strasbourg, la statue Raymond Kopa a été inaugurée par le maire de Reims Arnaud Robinet en présence de Madame Kopa et de nombreuses personnalités. Et un public nombreux qui a apprécié l'oeuvre.