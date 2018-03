Une association dénonce l'état de délabrement de l'ancien hôpital, Porte Madeleine, à Orléans. Elle a enregistré une chanson et un clip pour alerter la population. Selon elle, c'est une partie du patrimoine de la ville qui est en train de disparaître.

Créee il y a 5 ans, l'association des Amis du Patrimoine Hospitalier d'Orléans vient de frapper fort avec une chanson et un clip dénonçant le mauvais état de l'ancien hôpital, Porte Madeleine, à Orléans. Les bâtiments, dont certains sont classés aux Monuments Historiques, sont vides depuis 2015 et le transfert des services vers le Nouvel Hôpital de la Source. Mais en 3 ans, la situation s'est fortement dégradée. L'association, qui a pû pénétrer sans problème sur le site Madeleine, parle de vitres cassées, de pierres âbimées, d'infiltrations !! C'est ce que montre également le clip tourné sur place.

C'est un crève coeur de voir ce patrimoine à l'abandon

Mis en ligne il y a 3 semaines, le clip de l'APHO a déjà été vu 1.900 fois. " Notre but, ce n'est pas de polémiquer" explique Philippe Minster, le Secrétaire de l'Association. " Nous, ce qu'on veut c'est alerter. Car, c'est un crève coeur de voir ce patrimoine oublié, laissé à l'abandon. On en appelle à la Ville d'Orléans mais aussi à la DRAC Centre Val de Loire et à tous ceux qui pourraient trouver des solutions". Phillipe Minster était l'invité ce lundi 12 mars de France Bleu Orléans.

Pour Phillipe Minster, la priorité, c'est déjà de fermer les accès pour que personne ne pénètre sur le site. Il y a aussi dit-il "urgence pour la Chapelle Saint Charles, un joyau architectural qui date du 18ème siècle". Aujourd'hui, il y a des fuites dans la toiture et les pigeons ont investi les lieux.

Fientes de pigeons sur l'un des tableaux de la Chapelle Saint Charles - Association APHO

La Ville doit lancer des travaux dès cette année

Depuis 2015, il ne s'est rien passé sur le site Madeleine . _La Mairie d'Orléans_a beaucoup tergiversé sur les projets de réhabilitation. Aujourd'hui, dans sa dernière mouture, elle prévoit des logements, une école, un jardin et une maison de santé. Elle souhaite également que la Faculté de Droit déménage de la Source à Madeleine, à l'horizon 2025. Mais pour l'instant, la décision n'est pas entérinée par les instances de l'Université. " Après, on est aussi désolé de la dégradation des bâtiments" explique Muriel Chéradame, l'adjointe à l'Aménagement Urbain. "Mais, il faut savoir que la Semdo ( l'aménageur pour la ville) n'a récupéré le site qu'en juillet dernier et le mal était fait".

Des tags à l'intérieur des bâtiments classés - Association APHO

Pour Muriel Chéradame,le CHRO n'a sans doute "pas assez sécurisé les lieux après son déménagement", ce qui explique les intrusions, les tags. Dès cette année, des travaux doivent être faits sur la toiture de la Chapelle. " C'est assez long, explique l'élue orléanaise, car il faut tout faire valider par l'architecte des Bâtiments de France". Une partie de l'Hôtel Dieu doit aussi être rénovée rapidement pour accueillir l'an prochain une maison de santé. Enfin, dès ce mois ci, les anciens bâtiments de la Maternité et de la Pédiatrie seront eux démolis.