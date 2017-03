Porter le handicap le temps d'une longueur dans la piscine olympique de Dijon

Pour la semaine nationale du handicap, la piscine olympique de la cité des Ducs et l'association Handphy ont fait porter aux nageurs le handicap. Le but, leur faire comprendre les difficultés du public handicapé, mais aussi les pousser à ne plus se retourner sur lui.

Dans le grand bain. Des nageurs et des écoliers se sont prêtés au jeu "dans la peau de" pour la semaine nationale du handicap mise à l'honneur à la piscine olympique de Dijon. Faire quelques brasses les pieds ou les bras attachés, à l'aveugle ou encore l'ouïe obstruée. Une étape laborieuse qui, à l'aide de l'association Hand'Phy, a permise à certains de se rendre compte de la force des nageurs handicapés, de leurs difficultés aussi, et du regard des autres qu'ils subissent au quotidien.

"C'est surtout une question de confiance en soi"

Pour Martine, à l'aise dans son maillot de bain rose, en fauteuil roulant à cause de sa sclérose en plaques qui lui prend toutes ses forces, ce n'est pas plus dure d'exposer son handicap à la piscine que dans la rue. "Finalement, quand on est en maillot de bain, on est tous pareils", sourit-elle.

"Beaucoup, même ceux qui n'ont pas de handicap, sont mal dans leur corps, ne sont pas à l'aise", ajoute cette Dijonnaise sans complexe. Et la meilleure façon de faire changer le regard des autres, c'est d'habituer les plus jeunes au handicap : "Plus les personnes handicapées occupent l'espace "dans la vraie vie", plus les enfants n'y prêteront pas attention".

Se priver d'un sens

De nombreux bénévoles de l'association Hand'Phy ont répondu présents pour l'ouverture de cette semaine nationale du handicap. Et à la piscine olympique du Grand Dijon, c'était une première. Elle voulait aussi faire d'une pierre deux coups et présenter les infrastructures adaptés au public handicapé pour rassurer d'éventuels futurs nageurs.Des organisateurs qui ont voulu respecter à la lettre les nombreuses étapes que subissent certains, comme les non-voyants ou les non-entendants, avant d'accéder au bassin.

Ils ont imaginé un parcours à l'aveugle guidé par des bénévoles, pour la plupart handicapés, amusés par la détresse des valides, casque noir sur les yeux. Car enlever ses chaussures, avancer jusqu'aux cabines, se changer, prendre une douche, traverser le pédiluve pour se rendre jusqu'aux bassins, sont tant d''épreuves qui relèvent du parcours du combattant quand nous ne sommes pas habitués.

Un bénévole d'Hand'Phy attend les participants au bord du bassin pour leur proposer de sauter dans le grand bain, handicap sur le dos. "Le plus dure, c'est se priver de la vue", explique-t-il, avant d'ajouter : "tous nos repères sont chamboulés".

"Dans l'association, on connaît une personne non-voyante de naissance. En nageant, elle arrive à sentir le mouvement de l'eau sur sa peau, elle sent les vibrations dans l'eau, c'est comme un écho-radar, comme une chauve-souris, mais dans l'eau", un bénévole de l'association Hand'Phy.

Mise en situation

Sur cette vidéo, deux Dijonnais dits "valides" nagent chacun avec un handicap. L'un porte un masque qui lui obstrue la vue, l'autre a l'un des deux bras attachés. On peut voir la difficulté de ces deux hommes à nager à une vitesse normale dans le bassin de la piscine olympique de Dijon.