Portes ouvertes à Emmaüs à Norges-la-Ville pour découvrir le quotidien de la communauté

Emmaüs vous ouvre ses portes ! Tous les deux ans, la communauté de Norges-la-Ville fait un week-end "portes ouvertes" pour attirer du monde et faire connaître son action. L'occasion de montrer aussi le fonctionnement au quotidien de la communauté.

Depuis hier samedi la communauté Emmaüs vous ouvre ses portes. Pour venir trouver pourquoi pas l'objet dont vous avez besoin, parmi les bacs de livres, jouets, vêtements, meubles et autres objets en tout genre, CD et même vinyles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses car tout est d'occasion. Un moment privilégié pour découvrir le rôle social de la communauté dit aussi Christelle Prodhon, la directrice de la structure. "Les gens connaissent les salles de vente mais derrière il y a un projet social. derrière le magasin, il y a aussi un accueil, une solidarité."

Week-end de portes ouvertes à Norges-La-Ville à Emmaüs © Radio France - Soizic Bour

Découvrir le quotidien des Compagnons

Chez Emmaüs, il y a aussi les Compagnons, des salariés qui sont logés sur place, dans la communauté, et qui touchent un salaire chaque semaine. Tous ont des histoires un peu compliquées, des parcours de vie chaotiques. C'est le cas d'Alexandre, un ancien pompier professionnel, qui est arrivé le 27 juillet dernier. "Je suis ici parce que je suis en froid avec mes parents même si aujourd'hui ça va mieux, on se reparle. Quand je suis arrivé au début, j''étais en bas et je m'occupais de tout ce qui était en plastique. Maintenant je suis chauffeur, je suis chargé des collectes.

Ça me fait me sentir utile - Alexandre ancien pompier accueilli à Norges-La-Ville

On trouve tout chez Emmaüs : des meubles, des objets, des livres, des vêtements ou de la vaisselle, tout est d'occasion © Radio France - Soizic Bour

Emmaüs trie presque 10.000 tonnes tous les ans de bois, papiers, cartons et autres ferrailles © Radio France - Soizic Bour

Les portes ouvertes continuent ce dimanche, de 13h30 à 18 heures, à la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville, route de Dijon.