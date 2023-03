Portes ouvertes : à l'IFSI du CHRU de Tours, les études d'infirmière attirent toujours plus

C'est un métier dont on a beaucoup entendu parlé ces dernières années. Les infirmières et infirmiers, en première ligne lors de l'épidémie de Covid-19. Un métier qui fait débat sur les conditions de travail, la pénibilité et le manque de moyen. Presque 15 000 postes d'infirmiers sont vacants sur tout le territoire. Chez les étudiants, à l'échelle nationale, ce sont 40% d'abandon. Et pourtant, la filière est l'une des plus demandées sur Parcoursup avec 688 985 vœux en 2022.

Les études d'infirmières, dans les 365 IFSI (Institut de Formation aux Soins Infirmiers), sont les plus demandées. Ce samedi 4 mars, l'IFSI du CHRU de Tours, l'école d'infirmière située a côté de l'hôpital Trousseau, à Chambray-lès-Tours, a ouvert ses portes au public, notamment aux lycéens.

Un choix du cœur

Formateurs et étudiants se relayaient pour faire visiter les lieux aux futurs néo-bacheliers et leurs parents. Le moment pour que ces lycéens posent toutes leurs questions avant d'inscrire leurs vœux sur Parcoursup. Clarisse est en terminale, elle a déjà fait son choix : ce sera infirmière. Un métier qui ne lui fait pas peur, "c'est un métier qui m'intéresse beaucoup et ça vient du cœur et pas forcément de l'esprit, c'est vraiment un choix personnel. J'ai bien réfléchi avant, il n'y a pas de problème". Un choix que soutient sa maman.

Les étudiants eux, ne mâchent pas leurs mots, comme Camille, étudiante en première année, "Moi, je leur dis la vérité, quoi. On ne va pas se mentir... les stages, ça peut être compliqué, il y a les partiels.. les rattrapages, etc."

Une vocation

Un peu plus loin, Caroline accompagne sa fille Adèle. Venue de Chartres, cette maman ne cache pas son inquiétude, "je me dis qu'elle peut faire autre chose. Elle voudrait être infirmière au bloc opératoire, ça me rassure un peu. Il y a quand même des endroits où ils ne sont pas aussi abîmés que typiquement infirmière des urgences, ça à l'air d'être l'horreur."

Pourtant, c'est un métier qui attire toujours plus de jeunes bacheliers. La réponse à cet engouement, c'est certainement la vocation, comme l'explique Elisa, étudiante en première année à l'IFSI de Tours, "certes c'est un métier difficile. Mais il faut se dire qu'il faut passer au-delà de ça et se dire qu'il y a des gens qui ont besoin de nous et qu'il faut être là pour eux."

Des sessions de paroles

Pour la directrice Carole Feauveaux, c'est aussi parce que c'est un métier qui a une valeur. Mais attention, elle ne cache pas la vérité à ses étudiants, "Oui, on ne va pas se voiler la face, c'est un métier difficile." Justement, pour améliorer le quotidien de ces apprentis infirmiers, l'école propose depuis peu des sessions de parole, "ça peut être des aides avec des psychologues qui vont venir débriefer certaines situations de stage qui ont été compliquées et puis les professionnels aussi de terrain qui vont venir un peu relativiser des situations de stage vécu très difficilement".

L'IFSI du CHRU de Tours accueillent 600 étudiants, environ 200 par promotion.