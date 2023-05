Portes ouvertes à la caserne des pompiers de Cavaillon

Pompier, c'est un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants ! Pour preuve, ils étaient nombreux ce samedi aux portes ouvertes de la caserne des pompiers de Cavaillon (Vaucluse). Emerveillé, Louka, 7 ans, pointe du doigt les camions rouges et s'exclame "J'adore, j'adore les pompiers !! Chez moi j'ai le poster et les habits de pompiers ! Ce qui me fait envie, c'est d'éteindre des feux et de sauver des gens." Pour initier les enfants à ce métier, plusieurs ateliers sont organisés, avec des démonstrations des Secours en Milieu Périlleux et Montagne ou des équipes cynophiles, mais aussi un parcours pour enfants.

Susciter des vocations

C'est Othman, pompier qui s'occupe des enfants sur ce parcours pédagogique :"c'est un parcours sportif junior où les enfants prennent un tuyau, sautent des haies, courent...L'idée c'est qu'ils s'amusent et peut-être de déclencher une future passion !" Car à la caserne de Cavaillon, 10 places de pompiers volontaires sont vacantes. Frédéric Ballart est chef du centre de secours de Cavaillon :"être pompier volontaire c'est un engagement certes, mais cela permet aussi de se créer des amis et de donner de son temps pour la population. C'est gratifiant et enrichissant." Alors si devenir pompier volontaire vous intéresse, vous pouvez vous rapprochez de la caserne de pompiers la plus proche de chez vous pour tous les renseignements nécessaires.