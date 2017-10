Portes ouvertes au refuge de Gerzat : 160 chats et 83 chiens attendent d'être adoptés

L'association protectrice des animaux du Puy-de-Dôme (APA 63) ouvre ses portes au public tout au long de ce week-end. Les soigneurs sont là pour conseiller les visiteurs qui souhaitent adopter.

Il devient aujourd'hui difficile, pour le personnel du refuge de Gerzat, d'accueillir tous les animaux abandonnés ou maltraités. Ces derniers temps, l'afflux est exceptionnel expliquent les salariés de l'APA 63. "C'est du jamais vu" selon Anaïs qui est responsable des chatières.

Le poste radio est constamment activé, les chats apprécient la musique classique © Radio France - Lauriane Havard

On met de la musique classique et ça marche très bien pour apaiser les chats - Anaïs, soigneuse au refuge

Les salariés de l'association protectrice des animaux s'inquiètent de cette surpopulation. "D'habitude, on a environ 70 chats à cette période, mais là c'est comme si on était en été". Car pendant les vacances d'été, c'est malheureusement à cette période où les abandons se multiplient. Depuis cet été, la situation est tendue. "Dès qu'on a un chat ou un chien qui est adopté, il est automatiquement remplacé par un nouvel arrivant, c'est malheureux mais c'est cyclique" explique Arnaud Lorentin, le vice-président de l'association.

Plus les animaux sont nombreux, plus ils sont stressés. "Cela entraîne même des maladies chez les chats, comme le coryza, une sorte de rhume" indique Anais, la maman des 160 chats actuellement au refuge. Mais les soigneurs essaient de trouver des solutions grâce, par exemple, à la mise en place de jeux. Ils ont aussi une autre technique plus singulière : activer le poste radio et régler la fréquence sur une antenne qui diffuse de la musique classique ! "Cela marche très bien pour apaiser les chats" raconte Anaïs avec un air amusé.

Sélène, 4 ans, qui a trouvé son futur compagnon à poil © Radio France - Lauriane Havard

Une adoption = une victoire

L'objectif principal de ces portes ouvertes est de trouver des adoptants pour tous ces animaux. "On est là pour aiguiller les visiteurs" indique le vice-président de l'APA 63, "on leur pose des questions sur leur mode de vie, si ils ont une maison ou un appartement etc..." . Car si les adoptions sont souhaitées pour désengorger le refuge et offrir une nouvelle famille aux animaux, les salariés restent très attentifs. "Il faut que ce soit un coup de cœur, que la magie opère, et surtout ne pas se presser pour adopter" tient à préciser Arnaud Lorentin. Ils veulent éviter à tout prix que des animaux soient à nouveau abandonnés.

Audrey est venue avec sa fille Sélène pour trouver un chaton. "On en a déjà un et on souhaite lui trouver un compagnon". Sa fille de 4 ans a déjà craqué pour petit chat roux qui sautille de partout. "Vous savez, nous, on en prend soin... Je ne comprends pas les gens qui abandonnent... Pour eux ,c'est comme des jouets, dès qu'ils en veulent plus, ils jettent" s'indigne Audrey.

De nombreux chiens de chasse sont abandonnés et accueillis au refuge © Radio France - Lauriane Havard

Le refuge de Gerzat est ouvert non-stop ce dimanche de 10h à 18h. Vous pouvez déjà découvrir les chats et les chiens qui sont prêts à être adoptés sur le site de l'association.