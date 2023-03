Portes ouvertes chez les pompiers du Cher ce samedi

Le Cher compte 220 pompiers professionnels pour 1560 sapeurs pompiers volontaires. Seuls six casernes fonctionnent avec des pompiers professionnels. L'immense majorité repose donc sur l'engagement des pompiers volontaires. L'ambition est d'en rembaucher 20 % de plus sur les cinq ans qui viennent, dans le Cher comme dans tous les départements en France. Le service d'incendie et de secours du Cher recrute environ cent-cinquante pompiers volontaires chaque année, il faudrait passer à deux-cents.

ⓘ Publicité

les pompiers du Cher ont lancé une campagne d'affichage - SDIS du Cher

Depuis fin février, une grande campagne d'affichage met en valeur des pompiers volontaires du département pour essayer de susciter des vocations : " Sur les affiches du nord du département, on a photographié des sapeurs pompiers volontaires du nord, idem pour le centre et le sud du département. L'idée, c'est que les gens qui verront ces affiches se disent : je le connais, lui ! S'il est pompier volontaire, pourquoi pas moi ? " explique le capitaine Thomas Corbier, responsable du volontariat au SDIS du Cher : "

Le capitaine Corbier, responsable du volontariat au SDIS du Cher © Radio France - Michel Benoit

Évidemment, être pompier volontaire relève d'un réel engagement mais pas forcément aussi contraignant qu'on pourrait l'imaginer : " Je ne sais pas ce que serait ma vie sans mon engagement chez les pompiers" analyse Lucille. Elle est pompier volontaire depuis vingt-cinq ans et n'a pourtant que quarante ans. Cette maman de deux enfants se sent utile. Elle est d'astreinte une semaine toutes les trois semaines pour le centre de secours et d'incendie de Levet : " C'est à dire que je prends ma garde le vendredi soir à 19H00, jusqu'au vendredi suivant, 19H00. Durant cette semaine-là, je suis tenue de me rendre disponible le plus souvent possible pour mon centre."

Etre d'astreinte cela signifie rester dans un périmètre de dix minutes autour du centre pour pouvoir rappliquer rapidement en cas d'alerte. Lucille ne juge pas cela trop contraignant : "Ca ne m'empêche pas de bien profiter de mes enfants et de faire des choses avec eux le weekend. Ce n'est pas un souci."

Lucille, pompier volontaire depuis vingt-cinq ans © Radio France - Michel Benoit

Un pompier volontaire sur quatre est une femme. La campagne d'affichage vise à supprimer les freins qu'on est souvent tenté de se mettre pour éviter de s'engager dans les pompiers : " Je suis trop petit, pas assez forte, trop gros, je suis trop vieux, résume le capitaine Corbier. Les gens pensent qu'il faut une condition physique exceptionnelle comme les pompiers de Paris pour nous rejoindre, mais c'est entièrement faux. Il suffit d'avoir une condition normale. Quand on est capable de monter trois étages et d'enchaîner sur des actions simples, vous pouvez venir chez nous pour réaliser quatre-vingt -dix pour cent des missions. Même à cinquante-cinq ans, on prend. Vous pourrez encore faire dix ans chez nous."

On peut rester pompier volontaire jusqu'à soixante-cinq ans. Bien sûr, le risque existe en intervention. Lucille s'est fait mal une fois en vingt-cinq ans : " C'était après une tempête. On devait bâcher une toiture et je me suis pris une tuile sur le crâne. Cela m'a fait une très grosse bosse " confie la mère de famille, dans un sourire. Vous l'avez compris, les pompiers du Cher comptent sur vous.