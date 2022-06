Portes ouvertes dans les Restos du Cœur de Côte-d'Or, et un grand bal à Dijon

Vous avez envie de découvrir comment fonctionnent les Restos du Cœur près de chez vous ? Vous aimeriez devenir bénévole, ou peut-être bénéficiaire, mais vous n'osez pas faire le premier pas ? Ne soyez pas timides, les Restos ouvrent leurs portes ce samedi 25 juin, et le soir, on danse !

On va pouvoir visiter les coulisses, et comprendre comment les Restos du Cœur viennent en aide à plus de 7.000 personnes tout au long de l'année en Côte-d'Or.

Ce samedi 25 juin, les bénévoles des Restos accueillent le public, les partenaires mais aussi celles et ceux qui n’osent pas pousser nos portes dans plusieurs lieux d’activités en Côte-d’Or : Nous sommes les bienvenus aux endroits et horaires suivants :

Beaune (14h-17h), Châtillon/Seine (13h30-16h), Chenôve (10h-12h), Dijon-sud( 10h-12h), Dijon-Fontaine d’Ouche (10h12h), Is/Tille (10h-12h), Mirebeau/Bèze (10h à 12h), Montbard (14h-17h), Nolay (14h-17h), Pouilly en Auxois (10h-12h), Saint-Jean de Losne (9h30-12h), Saulieu (9h-12h), Venarey les Laumes (14h-16h), Jardin du chantier d’insertion (journée), Entrepôt départemental (journée)

Les mille bénévoles qui œuvrent en Côte-d'Or vont nous présenter et expliquer la grande diversité des missions que porte l’association alors même que la précarité s’aggrave.

"Nous souhaitons que cette journée Portes Ouvertes soit un moment de rencontre pour expliquer notre fonctionnement, montrer toutes les aides que l’on peut apporter, donner envie de devenir bénévole et peut-être permettre à des personnes qui ont besoin de nous de venir nous trouver" assurent les responsables des Restos dans un communiqué.

Et le soir, un grand Bal !

Et si on veut soutenir les Restos du Cœur de Côte-d'Or en faisant la fête, le bon plan est de se rendre ce samedi 25 juin à la salle Camille Claudel, à Dijon. On va se déhancher avec les chanteurs du Music’All Studios-académie du chant pour le Bal des Restos. Les billets sont en vente ici au prix de 12,75 euros pour les plus de 12 ans. C'est de 20h à minuit.