Portes ouvertes en Médoc : le public de retour dans les chais ce weekend

Château Anthonic, 11 heures ce dimanche matin, à l'ombre du chai on retrouve un groupe d'amis en provenance de Charente-Maritime. Ils sont venus passer la journée dans le vignoble et font une première étape à Moulis. Verre en main Kévin interroge le propriétaire sur les conséquences du gel cette année et veut en savoir plus sur la conversion de la propriété en bio. Après la dégustation et une longue discussion d'une heure Kévin et ses amis passent à la boutique. Ils repartiront avec quelques cartons.

Jean-Baptiste Cordonnier, propriétaire du château Anthonic, est heureux de pouvoir enfin rouvrir les portes de son chai et retrouver cette convivialité : "c'est l'occasion d'expliquer notre métier et de conquérir de nouveaux clients".

En venant nous voir à la propriété ses clients repartent avec une histoire dans la tête. Ils y repenseront en ouvrant notre bouteille.

- Jean-Baptiste Cordonnier

Les contacts pris au château pourront se poursuivre tout au long de l'année via les réseaux sociaux. Le château Anthonic a profité de la crise sanitaire pour développer ses outils numériques. Instagram et Facebook sont devenus des outils majeurs de marketing.