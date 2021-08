Porto-Vecchio : objectif 2.000 vaccinations sur une seule journée pour lutter contre la Covid-19

Le stade Claude Papi à Porto-Vecchio se transformera ce mardi 17 aout en centre de vaccination. Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 dans l’extrême sud de la Corse, les professionnels de santé ont décidé de sortir l’artillerie lourde. Pour l’occasion, 45 professionnels de santé seront mobilisés et le centre sera ouvert de 9h00 à 23h00. Ils espèrent faire jusqu'à 2 000 injections.

L'objectif est de vacciner le maximum de personnes selon Emmanuelle Giraschi infirmière et adjointe au maire de Porto-Vecchio : "On espère faire dans la journée l’équivalent de ce que nous faisons en une semaine, ce qui veut dire que nous avons gagné une semaine sur le virus. Le tout avec ou sans rendez-vous. Nous sommes essentiellement sur des secondes doses, même si la porte est ouverte aux premières doses."

La vaccination pour éviter les formes graves et éviter le rebond épidémique.

Si les grands moyens sont de déployés, c’est surtout pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans l’extrême sud de l’île. Ils ambitionnent de "stabiliser des taux d’incidences qui restent préoccupants", explique Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio et président de la communauté de commune du Sud Corse qui souhaite atteindre pour le mois de septembre un taux de vaccination plus important et "une forme d’immunité collective."

"L’idée est de se protéger d’un rebond épidémique au mois de septembre et octobre", rajoute Emmanuelle Giraschi tout en évoquant "l’immunité collective sur le territoire pour sortir de cette galère qui est la nôtre depuis plus d’un an et demi."