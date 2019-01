Porto Vecchio : pas de boulodrome dans la haute-ville, les commerçants satisfaits

Corse, France

La colère s'apaise dans la cité du sel. Celle des riverains et des commerçants de la haute-ville qui s'inquiétaient de la création d'un boulodrome sur la place de la République. Un projet qui aurait ruiné, selon certains l'activité des cafetiers. Les commerçants se sont donc mobilisés à plusieurs reprises. Pétition, courrier à la préfète de Corse... et finalement, rencontre avec Georges Mela, le maire. Après confrontation des arguments des uns et des autres, il a donc été décidé que le boulodrome serait supprimé et que la surface des terrasses des bars serait tout de même réduite de 15 %.

Pour Georges Mela, cette réunion a permis de dissiper certains malentendus...

Georges Mela © Radio France - Patou Fiori Rinieri