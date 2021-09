PORTRAIT : Anne-Louise Bourion candidate au 57e concours international des jeunes chefs d'orchestre

Tous les deux ans depuis 1951, le concours international de jeunes chefs d'orchestre se tient à Besançon. Pour la 57e édition, 20 candidats vont s'affronter sur cinq jours à partir de ce lundi pour décrocher le prix du meilleur jeune chef. Les deux premiers tours se dérouleront au Kursaal et les demi-finales ainsi que la finale au théâtre Ledoux. Pour la première fois, ils participent tous aux deux premiers tours de la compétition. Les musiques sont imposées. Au premier tour, ce sera du Haydn, période XVIIIe siècle et au second, ce sera du Poulenc, un style plus contemporain. Anne-Louise Bourion se présente pour la deuxième fois consécutive et devra donc faire ses preuves sur les œuvres de ces deux artistes.

Baignée dans la musique classique

Anne-Louise Bourion est née dans une famille de mélomane. Ses parents, étant de grands fans de musique classique, lui ont transmis le virus. "Déjà à sept ans, je bougeais les mains avec des baguettes magiques et m'imaginais chef d'orchestre en écoutant les disques de mes parents", avoue-t-elle. Au fil du temps elle a suivi une formation de pianiste. Cela fait 8 ans, études incluse, qu'elle est chef d'orchestre.

La première fois que j'ai géré un orchestre ça a été presque mystique. Je me suis revue à sept ans. - Anne-Louise Bourion

Elle fait ses premières gammes en tant qu'assistante de chef d'orchestre. Un poste qui lui va très bien pour le moment même si l'ambition grandit. "J'apprends beaucoup à travailler avec des chefs. Avec Pavel Baleff sur Rusalka de Dvorak, m'a beaucoup apporté. Maintenant, j'aimerais bien gérer cet opéra toute seule", déclare-t-elle.

Aller plus loin que les quarts de finale

En 2019, elle a déjà participé au concours et l'aventure s'était arrêtée en quart de finale. "Une des choses qui m'avait été reprochée, c'est que je n'utilisais pas très bien ma baguette", lâche-t-elle. Cette année, elle aimerait aller plus loin sans pour autant se mettre trop de pression. Le but de ce concours pour elle, c'est avant tout de faire des rencontres et de pouvoir avoir un retour sur son travail.

Pour voir Anne-Louise Bourion ou d'autres mener des orchestres. Des places sont en vente au Kursaal pour les deux premiers tours de la compétition.