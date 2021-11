PORTRAIT - Comment un analyste financier est devenu boucher à Toulouse

Ce mardi 9 novembre, c'est la journée de la reconversion, que France Bleu soutient. Des portes ouvertes sont organisées un peu partout en France, notamment dans les AFPA de Montauban et Albi, ou dans les locaux de Transitions Pro Occitanie, à Ramonville demain. Tous les rendez-vous sont répertoriés sur la carte de "Nouvelle vie professionnelle". A l'occasion de cette journée de la reconversion, France Bleu Occitanie a choisi de vous raconter l'histoire de Stéphane.

Un changement de vie "sans regret"

Stéphane a été analyste financier, "je brassais des millions d'euros, mais il me manquait la relation quotidienne avec les gens et je n'avais aucune accroche dans le réel", raconte-t-il. Ce pur toulousain, fils de restaurateurs, qui a des proches éleveurs dans le Tarn, choisit alors de faire un CAP boucherie à Muret, en 2017. "Ca a été une sacrée remise en question, un vrai chemin. On se retrouve avec des personnes qui vous donnent des ordres, vous faites la vaisselle et ça vous oblige à faire un vrai travail sur vous." Puis il fait un apprentissage dans deux boucheries réputées de Toulouse. Il ouvre finalement la sienne, baptisée "Cotelette", avenue de l'URSS, quartier Saint-Agne, après une étude de marché attentive. "Il n'y avait pas de boucherie dans le quartier", raconte-t-il. Soutenue par son épouse, professeur, il dit n'avoir "aucun regret", même si le rythme est soutenu ; il se lève à 5h du matin, finit à 20h, travaille du mardi au samedi. "On oublie les week-ends à la plage entre amis", lâche-t-il en souriant. Et il a quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer : " Il faut discuter avec des professionnels, savoir les contraintes et les ressentis, s'immerger."

Stéphane, ancien analyste financier, devenu boucher à Toulouse Copier

De plus en plus de démissions

Depuis le covid, certains semblent chercher, comme Stéphane, plus de sens à leur métier. Christine Vo Van la directrice générale à Ramonville de l'association Transitions pro Occitanie, ex Fongecif, qui finance et accompagne les salariés d'Occitanie dans leur reconversion, raconte que le dispositif qu'elle supervise qui permet, depuis 2019, de démissionner et d'avoir des allocations Pôle emploi est de plus en plus utilisé : "Ca n'arrête pas ! On a peu près 200 dossiers par mois de démissionnaires. Environ 80% de ces salariés ont mis en œuvre leur projet. Ce sont à 70% des reprises d'entreprises ou le milieu de la santé. C'est très courageux de démissionner ! "

Selon une étude de Nouvelle vie professionnelle et France Bleu datant de février dernier, près de 60% des sondés considèrent que la crise du covid a affecté leur situation professionnelle, mais ils sont moins nombreux à avoir sauté le pas (24% en 2021 contre 38% en 2019) même s'ils sont davantage déterminés.

Christine Vo Van la directrice générale à Ramonville de l'association "Transitions pro", ex Fongecif, qui finance et accompagne les salariés d'Occitanie dans leur reconversion Copier