Ali Abou Al Hassan et Patrick Coulombel sont amis. Le premier a vécu l'explosion d'AZF puis celle de Beyrouth. Le deuxième est allé à Toulouse et au Liban pour reconstruire et aider avec sa fondation "Architectes de l'urgence".

PORTRAIT CROISE - Un an après l'explosion de Beyrouth, 20 ans après AZF, ils construisent et se reconstruisent

"Le soir même de l'explosion de Beyrouth, Patrick Coulombel m'a appelé en me disant 'qu'est-ce qu'il se passe ?!' ". Ali Abou Al Hassan se souvient très bien de ce 4 août 2020, lorsqu'il a entendu une explosion sur le port de Beyrouth, à quatre kilomètres de son logement. Au 9e étage de son immeuble, Ali, sa femme et sa fille ne sont pas blessés, même si les vitres du dessous sont brisées, alors que 190 personnes meurent et 6.000 sont blessés. Son ami Patrick Coulombel, directeur et co-fondateur (en 2001 )de la fondation "Architectes de l'urgence", avec lequel il a travaillé au sud du Liban après la guerre de 2006, lui téléphone donc pour avoir de ses nouvelles et comprendre la situation sur place.

"Je n'ai pas tout de suite pensé à AZF"

"Je suis sorti voir, et je lui ai dit, c'est catastrophique" , raconte Ali Abou Al Hassan. Il faut dire que plus de 2700 tonnes d'ammonitrate ont explosé, neuf fois plus que lors de la catastrophe d'AZF. Ali a aussi vécu l'explosion toulousaine. "Je n'y ai pas pensé tout de suite, j'ai plutôt pensé à une voiture piégée ou à une attaque israélienne. AZF est venu après à l'esprit." 19 auparavant, à Toulouse, Ali avait été réveillé par l'explosion de l'usine toulousaine, avec du verre cassé par terre. Il n'avait pas été blessé non plus. Ali ajoute : "Après son appel, en moins de 72h Patrick était là, à nettoyer et remettre des choses en place".

1.500 personnes relogées

Patrick Coulombel arrive au Liban avec, lui aussi, son expérience d'AZF, puisqu'il s'était rendu à Toulouse pour aider à la reconstruction avec son ONG. "Je me souviens d'un Darty plié", raconte-t-il. (Pour reconstruire) les problématiques sont les mêmes à Beyrouth qu'à Toulouse, même si la puissance de l'explosion au cœur de Beyrouth était clairement plus forte, avec une zone impactée plus grande. Mais pour les deux, il y avait des effets de souffle, des charpentes, des couvertures parties... Tous les bâtiments en acier étaient abîmés."

Bref, c'est la même chose "avec une échelle différente." Rapidement, Patrick Coulombel fait parvenir au Liban du matériel par l'intermédiaire du quai d'Orsay pour renforcer des logements et supervise des travaux sur place. Il crée aussi la fondation Windows for Beirut pour aider populations libanaises et travailler avec des associations locales. Il estime que 200 logements ont été reconstruits et 1.500 personnes relogées.

Aujourd'hui, Ali cherche encore de l'aide pour ses amis qui ont perdu leur maison, tout comme Architectes de l'urgence, qui prend des dons, alors que le covid complique encore plus les choses sur place, car la crise économique s'invite. "Mais les Libanais se relèvent vite... Ils ont connu des guerres, et très vite ils ont balayé, nettoyé.. c'est impressionnant", souffle Patrick Coulombel.