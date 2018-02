Pascal Cosnet s'est installé en 1979 à Coulans sur Gée avec deux poulaillers de Loué et une trentaine de vaches laitières. Aujourd'hui, il écoule 30.000 poulardes par an sur les plus grandes tables étoilées du monde.

Coulans-sur-Gée, France

Dans la famille Cosnet on est agriculteur de père en fils. Pascal Cosnet est la cinquième génération. Il s'est installé en 1979 avec deux poulaillers et une trentaine de vaches laitières. Aujourd'hui, il écoule 30.000 poulardes par an et quelques pintades et chapons.

Portrait d'un homme qui était prédestiné à faire de la volaille.

Déjà à un an, je voulais tuer un canard

"Je devais être prédestiné à être éleveur de volailles" nous dit Pascal Cosnet, éleveur de poulardes à Coulans sur Gée, "puisque quand j'avais à peine un an et demi, ma mère m'a surpris en train de courir derrière un canard avec une serpe ! Je voulais tuer un canard déjà".

La transmission par ses grands-mères

Après avoir obtenu un bac pro agricole, il reprend une ferme en 1979 à Coulans sur Gée avec une trentaine de vaches laitières et deux poulaillers de Loué. Il fait ça pendant dix ans puis laisse tomber la marque Loué et se lance en circuit court dans la vente de poulardes. À ce moment, il apprend beaucoup de ses deux grands-mères qui étaient toutes deux dans le milieu et qui lui donne de précieux conseils d'élevage et surtout d'alimentation pour la volaille.

Au fil des années, sa production augmente et sur les conseils de son frère Dominique qui est boucher traiteur, il se lance en vente directe sur les marchés à la fin des années 80. "On a commencé à faire le marché à Allonnes et puis ensuite au Mans aux Jacobins et au Patis St-Lazare. Des marchés que l'on fait toujours. Au début, c'était un peu pénible pour moi car je suis agriculteur et pas vendeur et je n'avais pas vraiment le contact avec la clientèle. Moi je suis un paysan. Et puis en fait, on s'est très vite pris au jeu. J'ai été beaucoup aidé par mon épouse qui est fille de commerçants".

Le contrat avec Alain Passard

En 2004, un dimanche, sur le marché des Jacobins en fin de matinée, une femme veut absolument parler à Pascal Cosnet. "C'était un des chasseurs de produits du chef trois étoiles Alain Passard" dit-il. "Moi ça ne me parlait pas beaucoup, ni le nom, ni le milieu de la grande cuisine. En fait, elle m'a demandé de produire des poulardes et d'envoyer des volailles à Alain Passard, parce qu'il avait goûté mes volailles et qu'il les trouvaient extraordinaires !"

Pascal Cosnet avec le chef Alain Passard au milieu des poulardes © Radio France - Christelle Caillot

Depuis, les commandes pour les restaurants étoilés se sont multipliés. Et aujourd'hui, on trouve encore les volailles Cosnet sur les marchés du Mans mais surtout sur la plupart des tables des grands dirigeants de la planète comme plusieurs émirs du Qatar, l'empereur du Japon, ou encore le roi du Maroc. Pascal Cosnet garde quand même la tête sur les épaules et va quasiment tous les jours dans ses poulaillers. "Faut que je vois mes bestioles peut-être pas tous les jours, mais c'est une nécessité, pour moi, c'est vital. C'est l'aboutissement d'un travail. Hier, je suis même venu balayer l'un des poulaillers avec mon fils".

La cour d'Armoise, la ferme de Pascal et Marie-Agnès Cosnet écoule 30.000 volailles par an; les trois quarts en poularde, mais il élève aussi des pintades et des chapons. Il produit aussi soixante hectares de céréales pour l'alimentation et fait appel à un biologiste pour des décoctions de plantes sauvages.