Portrait d'européen : Elven, jeune dijonnais au Danemark

Au Danemark pour une année, Elven découvre le modèle social scandinave mais il fier des principes français de sécurité sociale. Il s'inquiète d'une grande crise pour la planète et souhaite que la France s'inspire de l'agriculture biologique et ds transports danois.

Dijon, France

Elven travaille dans le social, le fameux modèle social scandinave: ce dijonnais accompagne des jeunes handicapés mentaux. Il constate qu'entre la France et le Danemark, "la société est construite de la même façon. L'assurance maladie, la couverture chômage sont plus protectrices au Danemak qu'en France mais la logique est la même. Ça fait plaisir à voir et ça donne envie de s'engager pour ça.". Elven confie qu'il "est fier de dire qu'en France on a la même façon de fonctionner".

Depuis le Danemark, Elven suit l'actualité française Il entend les revendications des Gilets Jaunes sur les impôts : "ici, les danois payent beaucoup d’impôts, prés de 50% mais tous disent qu'ils ont un retour dans la vie pour l'école, les études, l'assurance maladie, le chômage les services publics..."

L'Europe pour faire face à la crise de la planète

Elven voit les avantages du système social danois mais il estime que l'Europe ne doit pas être que sociale : "on va faire face à une grande crise pour la planète. notre vie va être chamboulée." Elven souhaite que l'Europe s'implique dans lutte contre la menace climatique : "il faut qu'on avance tous en même temps et l'Europe peut avoir un rôle à jouer".

S'inspirer des transports et du bio danois

Depuis le nord du Danemark, Elven estime que la France pourrait s'inspirer de l'agriculture danoise : "le bio est partout dans les supermarchés et moins cher. Ils développent l’agriculture autour du bio. On pourrait prendre exemple." Elven suggère aussi de copier les transports en commun danois : "le réseau est très développé. On peut aller du nord au sud du pays avec une seule carte de transports. C'est très facile et très pratique et ça encourage à prendre les transports en commun. En France dès qu'on change de ville, c'est un peu le bazar".

On vote pour les européennes dimanche 26 mai. 34 listes sont candidates pour désigner 79 députés européens français.