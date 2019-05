Portrait d'européenne : Judith, jeune allemande à Quetigny

Quetigny, France

A Quetigny , Judith s'occupe de l'Agenda 21. La jeune allemande vient de Bochum, elle "organise et réalise des projets autour de l'écologie". En Côte d'Or, la vision européenne de Judith est devenue très écologique.

Europe du cadre de vie et du vivre ensemble

A 18 ans, elle souhaite que les citoyens donnent la priorité à la protection de la planète : "si on ne s'occupe pas de environnement , dans quelques années on n'aura plus les mêmes possibilités qu’aujourd’hui. Avant de venir en France, l’Europe était pour moi surtout quelque chose de politique. Maintenant pour moi, l'Europe, c'est vivre ensemble et partager un cadre de vie".

A Dijon, Judith se déplace en bus, en tramway. Pour elle, "les transports en commun, c'est super bien ici !" mais judith considère' que la France et l'Europe peuvent s'inspirer de l'Allemagne pour les bacs poubelles car "en France chaque région a son propre régime de tri des déchets. En Allemagne, tout le pays a les mêmes bacs. La façon de trier ne change pas".

On vote pour les européennes dimanche 26 mai. 34 listes sont candidates pour désigner 79 députés européens français.