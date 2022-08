Portrait d'un des derniers éclusiers du canal du Midi

Devant sa maison, il y a des fleurs de toutes les couleurs. "C'est personnel, c'est pour perpétuer la tradition des maisons éclusières", explique Amaël David, 35 ans. Cet amoureux du patrimoine, des vieilles pierres et surtout du canal du Midi, est l'un des derniers éclusiers. Il a raconté son quotidien à France Bleu Occitanie.

Eclusier presque par hasard

Amaël David s'est retrouvé éclusier presque par hasard, à 29 ans. Après avoir loupé la fac de médecine, il a passé un BTS aménagement paysager, puis a répondu à une annonce de VNF. "J'ai d'abord été sur une écluse à Carcassonne, où je gérais une trentaine de passages de bateaux par jour en haute saison", raconte-t-il. Puis il est arrivé à l'une des écluses de Castanet-Tolosan, tout près de Toulouse. Son métier est un peu différent sur ce secteur, puisqu'avec une autre personne, il gère une quarantaine de kilomètres (sur les 240 km du canal qui va de Toulouse à l'étang de Thau) et six écluses.

Il coupe les arbres, débroussaille, mais graisse aussi les écluses. C'est un mécanisme qu'il faut huiler, on utilise des produits bio, environ toutes les deux semaines", explique-t-il. Il renseigne également les touristes curieux, "on est un peu comme une office de tourisme. Certains ont des questions très précises et sont de fins connaisseurs du canal". Il doit enfin venir aider ceux qui naviguent et qui auraient des soucis ; "certains n'appuient pas sur le bon bouton, puisque les écluses sont quasiment toutes automatisées désormais." Même si le débit de l'eau est vraiment lent en période estivale, puisqu'il faut environ vingt à trente minutes pour passer une écluse, il arrive en effet que certains plaisanciers aient besoin d'un coup de main.

Amaël David dit aimer l'autonomie qu'il a dans son métier, mais aussi le cadre, le fait de travailler sur cet ouvrage du XVIIe, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. "La biodiversité sur le canal du Midi est incroyable, tant au niveau des arbres, des poissons, des oiseaux", s'émerveille-t-il. En revanche, le métier est de plus en plus solitaire car les éclusiers sont de moins en moins nombreux sur le canal du Midi. "En quelques années nous sommes passés de huit à deux sur mon secteur", raconte-t-il.

L'impact de la sécheresse

La faune et la flore que l'éclusier aiment tant connaissent de plus en plus de difficultés. Les platanes sont rongés par le chancre coloré. _"Pour moi il n'y aura plus de platanes d'ici 20 ans, mais on replante autre chose. Dans le secteur de Castanet ce sont des chênes chevelus". Par ailleurs, la sécheresse pourrait menacer les nombreux poissons. "Il y en a énormément dans le canal, car l'eau est de très bonne qualité"_, précise Amaël David. Si l'épisode de sécheresse se poursuit, la navigation pourrait être réduite sur le l'ouvrage de Pierre-Paul Riquet cet été.