PORTRAIT : Paulette, aidante familiale tourangelle

La caravane Tous aidants s’arrête à Tours ce lundi 25 octobre, elle tiendra son village des aidants place Anatole France jusqu’à ce mercredi. Cette caravane est un événement organisé par l’association La compagnie des aidants, un réseau qui met en relation et conseille les aidants familiaux, ces personnes qui prennent soin d’un proche dépendant, parent, conjoint, enfant, … Un rôle indispensable mais aussi très dur car épuisant physiquement et psychologiquement. En mai 2020, on comptait 11 millions d’aidants familiaux en France, majoritairement des femmes (à 57%) dans la vie active (à 61%).

Le quotidien épuisant des aidants à domicile

Paulette est l’une de ces aidantes. Après avoir travaillé comme infirmière pendant 37 ans dont huit en gériatrie, elle a pris soin de sa mère, atteinte de démence vasculaire, pendant dix ans, de 2008 à 2018. Au début de la maladie, elle avait d’abord engagé des aides soignantes à domicile pour qu’elle s’occupe de sa mère la journée. En 2008, quand son état se dégrade et qu’elle nécessite des soins jour et nuit, Paulette décide d’emménager avec elle.

Une fois par semaine, elle fait l’aller-retour entre son domicile à Tours pour voir son mari, et le domicile de sa mère près de Poitiers dans la Vienne. "C’était physique parce qu’il fallait que je fasse le trajet et quand j’arrivais, je devais encore préparer le repas, aider ma mère pour sa toilette, la coucher …", raconte-t-elle. Elle ne dort alors régulièrement que "deux ou trois heures par nuit" comme elle l’explique car "ma mère se couchait de bonne heure, mais souvent vers minuit, juste au moment où moi je m’endormais, elle se réveillait ..."

A cela s’ajoute un sentiment d’isolement, en particulier en zone rurale. "Il n’y avait pas d’association pour m’aider à l’époque et les voisins étaient loin … Dans ce genre de maladie, la personne peut devenir agressive. Quand on est seule, on ne sait pas comment on va faire pour gérer ce type d’épisode", confie-t-elle.

Savoir déléguer les soins de la personne aidée

Ce rythme très difficile continue ainsi jusqu’à ce qu’en 2010, le corps de Paulette lâche. Elle fait un malaise dans le train entre Poitiers et Tours. "J’ai appelé le médecin traitant de ma mère qui m’a dit qu’il allait falloir trouver une autre solution." Paulette décide alors de placer sa maman dans un EHPAD proche de son domicile à Tours. Elle lui rend visite tous les jours, mais c’est désormais beaucoup moins pesant pour l’aidante. "On passait l’après-midi ensemble, je lui apportais des photos ou une revue qu’elle lisait autrefois, ou bien je lui faisais des massages de la main pour la relaxer", se souvient-elle. Elle décrit "des relations beaucoup plus apaisées, sans tension ni agressivité parce qu’il n’y a plus tous ces soins à dispenser. On passe beaucoup plus de moments agréables avec la personne."

Aujourd’hui, Paulette accompagne la tante de son mari, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le couple n’a pas hésité à la placer en EHPAD quand il est devenu impossible de la maintenir à domicile. C’est le message que Paulette souhaite faire passer aux aidants familiaux : quand c’est nécessaire, il faut accepter de déléguer les soins de la personne aidée à des professionnels. "Il faut connaître ses limites et à un moment moment, savoir dire stop", affirme-t-elle. "Ce sont des maladies dans lesquelles il n’est pas possible d’accompagner seul la personne jusqu’à la fin."

Le village des aidants sera accessible place Anatole France de ce lundi à ce mercredi de 9h30 à 19h.