PORTRAIT - Des cages de football aux caves d'affinage : la reconversion étonnante de Jonathan Zydko

"Parfois, les gens ne viennent même pas pour acheter du fromage mais pour me demander les résultats de foot !" Jonathan Zydko s'en amuse, même plus de vingt ans après: sa carrière de footballeur professionnel lui colle toujours un peu à la peau.

Une carrière de milieu défensif

En 2004, Jonathan Zydko a 20 ans et quitte le centre de formation du FC Metz qu'il avait intégré quatre ans plus tôt. Il ne fera pas carrière au sein du club grenat mais débutera sa carrière de footballeur professionnel au sein d'un club de D3 allemande.

Le jeune footballeur évoluera notamment plus de cinq saisons au FC Sarrebruck, son "club de cœur" comme il aime l'appeler, pour pratiquer un football qui lui correspond mieux alors.

Jonathan Zydko (ici, en 2010, pour le FC Saarbruck) a toujours aimé les contacts...dans le foot comme dans le fromage ! © Getty - Getty

A 32 ans et après avoir vécu du football pendant une douzaine d'années, Jonathan sait qu'il doit penser à sa reconversion. Il souffre d'arthrose de hanche : "Pour moi, c'était un petit signal qui disait, t'es plus trop jeune, il va falloir penser à faire autre chose".

Des moments mémorables

Il le sait, il n'a peut-être pas autant profité de son statut de footballeur professionnel à 20 ans qu'il ne l'a fait à 30. Peut-être un peu plus anxieux que les autres. Néanmoins, il a vécu de sa passion et en garde des souvenirs marquants.

Parmi eux : un match amical contre le Bayern Munich, devant plus de 35.000 spectateurs ! "C'était le Bayern de Felix Magath, Philipp Lahm, Lukas Podolski..."

Autre moment inoubliable pour Jonathan alors qu'il jouait avec la Jeunesse d'Esch, un club luxembourgeois, où il terminera sa carrière. Le club se déplaçait en Irlande pour une rencontre de Coupe d'Europe, il y marquera un but qui "couronnera un très bon match". Un moment dont il est particulièrement fier.

Un but dans un match d'Europa League, ça ne s'oublie pas ! © Getty - Getty

Il n'a cependant jamais regretté de tourner la page du football, c'était simplement la poursuite de sa vie professionnelle et en même temps le début d'un nouveau défi à relever.

Une reconversion nécessaire

"Sur le terrain, j'étais un joueur qui aimait les duels, les contacts physiques. Aujourd'hui, j'aime les contacts humains. Peut-être que ça vient de là."

Le footballeur a vite compris qu'il lui fallait réfléchir à une seconde vie professionnelle mais il n'avait jamais envisagé de faire son trou... dans le fromage ! C'est un peu par hasard qu'il se retrouve à travailler en boutique et que, d'opportunités en concours de circonstances, il décide de se lancer dans ce domaine.

"J'ai tenté ma chance, j'ai persévéré - parce que mon CV de footballeur ne me servait à rien du tout."

Après plusieurs mois de démarches, Jonathan intégrera une formation de crémier-fromager en alternance chez les Frères Marchand à Nancy (boutique) et à Paris pour la formation plus théorique.

"C'est une passion qui est arrivée toute seule, progressivement mais aujourd'hui, c'est une vraie passion."

"C'est magique 🤩"

Le fromage, une passion qui s'affine...au fil du temps pour Jonathan © Radio France - Lisa Jund

Le fromage, à la base, l'ancien footballeur le consommait, sans y connaître rien du tout. Durant sa formation, Jonathan va découvrir toute la richesse et les subtilités de ce produit : les différents terroirs, races de vaches et laits ou encore les processus d'affinage.

"Ce qui m'étonne le plus, encore aujourd'hui, c'est qu'avec un seul produit (le lait cru) : on arrive à produire plusieurs fromages et textures différentes. [...] C'est magique !"

À la fin de cette année d'alternance, Jonathan décide de lancer son propre projet : ouvrir sa fromagerie à Metz, en amoureux de cette ville qui l'a vu naître et dans laquelle il a aussi fait ses débuts de footballeur.

S'en suivent alors neuf longs mois de démarches (administratives) mais aussi un véritable tour de France qui lui a permis de dénicher les meilleurs produits pour son futur magasin.

Lancement de la boutique

Accompagné et aidé par sa femme Céline, alors professeure de Sciences et Vie de la Terre dans un collège, Jonathan ouvre La Fromagerie du Grand Cerf le 1er avril 2017.

Un aboutissement pour le couple qui va finalement travailler main dans la main avec la mise en place d'un pôle créations (fromagères et laitières) dont Céline s'occupe désormais à 100%.

Jonathan et Céline, dans leur fromagerie, rue du grand cerf à Metz © Radio France - Lisa Jund

Le foot aujourd'hui ?

Même s'il ne reste plus grand-chose de sa carrière sur les terrains aujourd'hui, Jonathan apprécie toujours de jouer, en amateur désormais, avec le club de ses débuts, le RS Magny, dans la banlieue messine.

La transmission envers les plus jeunes - ses coéquipiers ont en moyenne 20 ans de moins que lui - est essentielle pour lui, et ses conseils d'ancien professionnel tout comme son esprit d'équipe marquent la jeune génération.

"Il a toujours son pied magique", témoigne Mattéo, jeune espoir de l'équipe des Séniors.

Compétiteur dans l'âme, en janvier 2023, comme une sorte de consécration, Jonathan Zydko décroche la 3e place à la Coupe de France des Fromages !