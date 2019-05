PORTRAIT - Emanuele Balestra, chef barman du Majestic à Cannes

La 72e édition du Festival de Cannes s'est ouverte ce 14 mai et les différents Jurys ont rejoint les salles obscures à la recherche des pépites des différentes sélections: Longs Métrages, Un Certain Regard, Courts métrages et Cinéfondation, et Caméra d'or.

Chaque année, le Festival invite les cinéastes de tous pays à donner leur représentation personnelle du monde d’aujourd’hui et de demain, dessinant ainsi la carte de la cinéphilie mondiale. En 2018, plus de 120 pays ont été accueillis

Face au Palais des Festivals

En 1946, L’hôtel Barrière Le Majectic a été choisi comme lieu de prédilection pour certains événements.

Depuis, il a accueilli les soirées d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes et a hébergé les stars du cinéma.

La passion, la recherche, le divertissement et l'esprit d'équipe sont les principaux atouts d'Emanuele Balestra chef barman de l'Hôtel Barrière Le Majestic.

En quête perpétuelle d'excellence, il conçoit avec son équipe des cocktails aux combinaisons étonnantes pour satisfaire les goûts et les exigences de ses clients.

Emanuele affirme sa différence en cultivant lui-même des plantes venant de tout horizon dans les deux jardins aromatiques du Majestic : Géranium Roset du Maroc, Thym de Jamaïque, basilic Thaïlandais autant de plantes que d'alliance.

Une fois récoltées, ces plantes sont utilisées dans l'élaboration des cocktails d'Emanuele et de son équipe et servent à la réalisation de gelées, glaçons, infusions et sucres aromatisés.

