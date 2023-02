PORTRAIT - Iryna, réfugiée ukrainienne, vit à Montpellier depuis bientôt un an

La guerre en Ukraine a démarré il y a un an exactement, le 24 février 2022. Iryna, réfugiée ukrainienne, est arrivée à Montpellier en mars, dix jours après avoir fui son pays en guerre, avec juste un sac à dos et ses papiers. Elle laisse derrière elle ses parents et sa petite sœur.

"Je me sens bien, en sécurité, en paix"

Après avoir vécu dans plusieurs familles d'accueil grâce à l'association J'accueille, cette professeur d'anglais de 41 ans habite désormais quartier Port Marianne à Montpellier. "J'adore Montpellier", dit-elle en français avec un grand sourire. "C'est sincèrement la meilleure ville que j'ai pu voir, c'est parfait pour moi car ce n'est pas trop grand. Les gens d'ici m'ont accueilli avec tant de chaleur. Je me sens bien, en sécurité, en paix."

"Mais tous les matins, je me lève et je vérifie mon téléphone pour voir si tout va bien là-bas", confie Iryna. "Quand je passe un bon moment ici, comme un concert, un bon repas, ou le beau temps, je me sens un peu triste et je me demande comment va ma famille."

Iryna vit désormais avec son conjoint, et donne toujours des cours d'anglais à ses anciens élèves. "J'aime tellement mes élèves, je ne peux pas les abandonner. Je sais que ce n'est pas vraiment du travail, mais plus du bénévolat, car je n'ai pas de salaire pour ça, mais tant que j'arrive à manger, je veux continuer", affirme-t-elle. L'Ukrainienne attend une nouvelle formation de français avec Pôle Emploi pour trouver du travail.

"L'Ukraine est foutue"

L'enseignante aimerait s'installer de manière pérenne à Montpellier : "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester ici. Premièrement, parce que je suis amoureuse de cette ville. Et deuxièmement, je pense que l'Ukraine et foutue." Iryna aimerait maintenant aider sa famille à rejoindre en France. "Je parle à ma sœur et ma mère tous les jours. Ça ne s'arrange pas, et maintenant ma mère pense que c'est une bonne idée de partir, sauf que c'est plus difficile de partir maintenant", s'inquiète-t-elle. "Je suis ici aujourd'hui, je connais la loi, je comprends la langue, je sais comment ça fonctionne donc je leur dit que c'est plus simple pour eux avec moi sur place, mais le plus gros problème, c'est le voyage bien sûr."