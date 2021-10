PORTRAIT - Jacques Rigal, 40 ans de bénévolat au service de Tout Rennes Court

Jacques dit "Jacky" Rigal est un peu l'âme de Tout Rennes Court. Présent sur l'événement depuis sa création en 1982, cet ancien adjoint du service des Sports de la Ville de Rennes est ému au moment d'évoquer ses 40 années à travailler sur Tout Rennes Court : "C'est toute ma carrière à la ville de Rennes... Et là, j'arrive sur mes 80 ans cette année. Une moitié de vie avec Tout Rennes Court. Et je vais arrêter cette année". Après ces mots les yeux de Jacques Rigal, qui ne fait pas ses 80 ans, s'embuent. Ce dimanche, il raccroche.

L'émotion laisse vite place aux souvenirs, nombreux, comme cette anecdote qui date de 2016 : "Pour replacer le contexte, on était trois mois après les attentats de Nice. On avait notre starter agréé, qui donne le départ du 10km et du semi-marathon avec son pistolet et ses balles à blanc. Et quand il veut revenir à la fan zone, il se fait plaquer au sol par la sécurité, parce qu'il avait son pistolet et ses balles dans le sac !" L'histoire se termine bien.

En 40 ans, Jacky Rigal a vu l'événement se développer et gagner en popularité à Rennes : "Au début, on faisait tout à la main : on récupérait les dossards de chaque coureur, et puis il y avait des sténodactylos qui étaient à la mairie et qui tapaient tous les temps à la main. Et puis en 40 ans, on est passés de 1500-2000 coureurs inscrits à 17 000 sur la dernière édition, même si on va faire moins cette année avec les contraintes sanitaires."

Tout Rennes Court, Jacky y a consacré sa vie. Il a même pris la présidence de l'association pour un intérim en 2013. Cet homme de l'ombre espère un renouvellement générationnel chez les bénévoles qui permettent à la course de rester gratuite pour les coureurs, même s'il reste confiant : "On a de la chance à Rennes d'avoir des comités de quartier qui répondent toujours présent. Cette année, malgré le pass sanitaire, malgré le covid, on a quand même réussi à avoir nos 300 bénévoles pour la manifestation, au lieu des 600 qu'on avait d'habitude. On avait besoin que de 300 puisqu'on avait réduit le parcours. En tout cas dans le comité d'organisation on commence à avoir quelques jeunes, et on espère qu'ils prendront le flambeau !" Un passage de relais qui permettra à Jacky Rigal de prendre un repos bien mérité, même s'il y a fort à parier qu'il se rendra encore chaque année, au mois d'octobre, sur l'événement qui a tant occupé sa vie.