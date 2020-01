Portrait : Joëlle Senécat, gardienne d'immeuble depuis 23 ans

Joëlle Senécat est la gardienne de l'immeuble Normandie à Rouen. Une résidence de 130 appartements qu'elle entretient et qu'elle anime avec énergie et bonne humeur depuis plus de vingt ans. Portrait.

23 ans que Joëlle Senécat occupe le poste de gardienne de la Résidence Groupe Normandie à Rouen, un très bel immeuble des années cinquante qu'elle entretient consciencieusement. Tous les jours, elle rentre et sort les poubelles et lustre les 130 mètres de long du couloir en marbre qui dessert le rez-de-chaussée. Et du dimanche minuit au samedi midi, elle assure la surveillance et la sécurité des lieux.

Mais son métier, elle l'aime surtout pour le contact avec ses résidents. Avec elle, on est loin de l'image de la vieille concierge acariâtre qui surveille ses voisins derrière les rideaux de sa loge. À 60 ans, Joëlle a de l'énergie et de la bonne humeur à revendre et elle assure l'ambiance dans la résidence : chaque année, elle organise la fête des voisins et offre le vin chaud avant Noël. "Je fais une petite déco, je mets des tables, des bancs, un bar, on mange on boit, il y a une bonne ambiance", s'amuse celle qui cherche à faire le lien entre les habitants de la résidence.

Des 130 appartements de l'immeuble, Joëlle a presque toutes les clés en cas de problème et la confiance des habitants comme Danièle qui habite la résidence depuis 46 ans.

"Elle va rougir parce qu'elle ne vous le dirait pas mais pour nous c'est une perle !"

Il n'est d'ailleurs pas rare que Joëlle soit sollicitée même en dehors de ses heures de travail, pour remonter le moral quand c'est nécessaire. La veille du mariage de sa fille, elle a passé la nuit au chevet d'une résidente. Et régulièrement on frappe à sa porte pour un peu de réconfort. "Ils viennent chouiner un peu sur mon canapé, on boit un café ou l'apéro".

Discrétion absolue demandée

Depuis sa loge, elle voit tout mais ne dit rien. "C'est inscrit en gras sur mon contrat : discrétion absolue demandée". Discrète donc et dévouée, Joëlle mesure l'affection de ses résidents à leur générosité en cette période d'étrennes. "Je suis gâtée et comme j'ai une petite maison au bord de la mer, j'installe ma maison avec mes étrennes". Des objets qui lui rappelleront les habitants de l'immeuble quand elle prendra sa retraite, dans deux ans si tout va bien. Peut-être compilera t'elle alors dans un livre les meilleures anecdotes de ses 23 ans de carrière.