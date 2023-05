PORTRAIT - La “double vie” de Pierre, prêtre et sapeur-pompier en Indre-et-Loire

Les semaines de l’abbé Pierre Fouquier se remplissent rapidement. À 32 ans, l’ecclésiastique mène de front deux activités prenantes. Une bonne partie de son agenda hebdomadaire est consacrée à sa fonction de prêtre. Pierre Fouquier officie en effet dans quatre communes de la paroisse qu’il s’est vu confier en septembre 2022 en Indre-et-Loire : Ballan-Miré, Villandry, Druye et Savonnières.

Le reste de son temps, il le consacre principalement à la caserne de secours de Joué-Lès-Tours où il intervient en tant que sapeur-pompier volontaire, enchaînant des gardes de 12h ou 24h après avoir laissé son aube à l’église.

Sapeur-pompier, une vocation dès l’enfance

Pierre Fouquier a grandi dans le village de Saint-Épain, à une trentaine de kilomètres à l’est de Chinon, “là où l’on fait du vin et du fromage de chèvre, à côté de Sainte-Maure-de-Touraine”.

Enfant, il joue dans une fanfare, et les pompiers qu’il côtoie lors des nombreuses fêtes municipales l’impressionnent. Il l’avoue aujourd’hui : “Oui, c’était un peu l’attrait de l’uniforme.” Adolescent, il suit donc le cursus de jeune sapeur-pompier pendant quatre ans, “où l’on apprend à manœuvrer, le secourisme et l’incendie”, avant de s’engager définitivement comme pompier volontaire.

Enfant, Pierre Fouquier jouait dans une fanfare lors des fêtes municipales à Saint Épain. Il y côtoyait les sapeurs-pompiers qui participaient aux animations.

Un changement de direction à 20 ans

Dans le même temps, après des études techniques dans le génie civil, Pierre Fouquier se retrouve à un croisement avec deux chemins possibles : une vie de famille ou une vie consacrée à Dieu.

Il choisira la deuxième voie qu’il qualifie comme “un coup de foudre”, tout en reconnaissant “une forme d’évidence” puisqu’il a été élevé au sein d’une famille catholique pratiquante, fréquentant des “bons prêtres qui [lui] ont donné envie de le devenir”. À 20 ans, il entre au séminaire où il restera 7 ans.

Un engagement au service des autres

Pourquoi ce besoin alors de continuer l’activité de pompier volontaire ? Pour Pierre Fouquier, il s’agit d’œuvrer pour “le bien commun (…), la sécurité et le bien-être de tous”. “Apporter sa petite pierre à l’édifice dans la société” représente quelque chose d’important pour lui en tant que citoyen.

Au-delà de cet objectif, l’abbé reconnaît volontiers un penchant pour l’ambiance de “bonne camaraderie”. Il prône aussi une nécessité pour lui de sortir de l’activité cérébrale et d’écoute que revêt sa fonction de prêtre au profit d’actions “plus concrètes, plus techniques” :

“Quand je suis prêtre, je suis invité chez des gens qui préparent tout chez eux pour me recevoir. Quand je suis pompier, les gens appellent en urgence, donc dans des situations très nature. Cela me permet d’être conscient de la réalité de ce que vivent certaines personnes chez elles.”

L'ordination de Pierre Fouquier le 1er juillet 2018 en la cathédrale Saint-Gatien de Tours.

Une cohabitation parfaite

Beaucoup de ses paroissiens connaissent sa “double vie”. Certains l’ont découverte en pleine intervention. Pierre Fouquier se montre discret à ce sujet : “Il y a un petit côté chez les pompiers, on aime bien s’afficher. Ce n’est pas trop mon truc. Mais je ne le cache pas non plus.”

L’homme d’Église, également passionné de moto et apiculteur à ses heures perdues, ne voit que des atouts à cette double casquette : “Ça permet de concrétiser ce que je prêche le dimanche, et ça me donne de la matière pour essayer d’élever mon âme quand je suis trop dans le concret.”

Une manière aussi d’obtenir plus de “densité humaine” au niveau des relations qu’il entretient dans ces deux univers. Ce que Pierre Fouquier résume parfaitement : “C’est une forme d’équilibre.” Tout simplement.