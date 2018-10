Dunkerque, France

Depuis le 13 octobre et jusqu'au 11 novembre, c'est la journée nationale du réserviste, une édition qui prend une dimension particulière en cette année de centenaire de l'armistice de 1918. Aujourd'hui la Garde nationale, créée il y a 2 ans, rassemble 85 000 réservistes au sein de l'armée de terre, de l'air et de la marine nationale : des hommes et des femmes qui effectuent, sur la base du volontariat, les mêmes missions que des militaires professionnels. Nous avons rencontré Lana, elle a 19 ans et elle est en poste au sémaphore de Dunkerque.

"Je surveille s'il y a un navire en difficulté, plaisancier, bateau de pêche ou de commerce" décrit Lana, derrière ses jumelles géantes, au sommet du sémaphore. Elle est sur cette passerelle entre midi et 16h puis entre minuit et 4h du matin ; et cela 45 jours par an payés chacun une quarantaine d'euros.

Son rêve ? Commandant sur un navire

"Ma mère a été psychologue dans la marine pendant un an, elle m'en a parlé et j'ai eu envie de découvrir le monde marin" se souvient la jeune fille. Alors en 2015, elle s'inscrit à une préparation militaire marine avant de rejoindre la réserve.

"Je suis consciente du danger, d'être une cible mais je trouve que cela a un sens de risquer sa vie pour défendre des valeurs en lesquelles on croit"

Lana achève désormais sa troisième année en poste au sémaphore, en parallèle de sa classe préparatoire au lycée naval de Brest pour passer les concours militaires. A terme, la jeune fille rêve de rejoindre la marine nationale et devenir commandant sur une passerelle de bateau. Comme Lana, ils sont quatre réservistes en ce moment au sémaphore de Dunkerque pour épauler les dix militaires permanents.