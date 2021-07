PORTRAIT : le 126ème RI de Brive accueille son nouveau lieutenant colonel, François Ferraton

Vous avez pris vos fonctions la semaine dernière, sentez vous prêt à assumer votre mission et comment comptez-vous la mener ?

Je suis parfaitement prêt à tenir cette mission, c'est une grande fierté de commander le 126ème régiment d'infanterie mais c'est aussi une profonde gravité car la mission est très sérieuse. Les soldats que j'ai l'honneur de commander sont des soldats professionnels qui ont pour mission principale de préserver les intérêts de la France et de défendre ses valeurs. C'est une armée résolument jeune, le régiment accueille 250 jeunes soldats tous les ans. C'est une armée qui est tournée vers l'avenir avec de nouveaux équipements, une capacité de s'adapter aux nouveaux standards opérationnels qui nous permettent résolument d'aller de l'avant.

Combien de soldats avez-vous sous vos ordres ?

J'ai un peu plus de 1.200 soldats répartis en trois catégories : les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Je précise que ce n'est pas un métier comme un autre, il n'y a pas de contrat de travail, c'est un métier d'engagement. Le jeune s'engage au service de son pays et la France s'engage au service de ses soldats.

Cela fait 114 ans que le 126ème régiment d'infanterie est implanté à Brive, quelle relation ce corps d'armée a noué avec la population briviste ?

Avec plus d'un siècle de présence vous pensez bien que les relations sont assez fortes. Le régiment était initialement installé à la caserne Brune donc en plein centre-ville de Brive et petit à petit avec les nouveaux équipements il a fallu trouver plus d'espaces ce qui explique qu'on s'est délocalisé à la sortie du centre-ville à la caserne Laporte, mais les journées comme la fête nationale sont importantes pour montrer qu'on est présents et pour communier avec nos concitoyens. Nous sommes l'émanation de la Nation. On ressent un vrai soutien de la ville de Brive, aussi bien des élus que des commerçants, des écoles aussi. On a développé des partenariats avec des collèges dans les classes de défense et de sécurité globale; on a une compagnie entière de réservistes. On est pas une armée fermée sur elle-même, on est une armée ouverte vers nos concitoyens.

Le 126ème Régiment d'infanterie de Brive est implanté en terre corrézienne depuis 1907. © Radio France - Rébecca-Alexie Langard

En parlant de nouveaux équipements, quel est l'enjeu sur ce point là du 126ème Régiment d'infanterie dans les années à venir ?

Notre enjeu sur les six prochains mois, c'est la transformation Scorpion. C'est un système très moderne de combat avec une technologie poussée qui permet de démultiplier nos capacités et nos savoir-faire. Il faut qu'on s'approprie ces nouveaux équipements pour être certifiés en mars prochain. La partie la plus visible sont nos véhicules Griffon, les nouveaux véhicules blindés qui arrivent au Régiment pour remplacer les véhicules de l'avant blindé qui ont quasiment 50 ans. Il y a aussi toute une partie que l'on voit un peu moins : les nouveaux treillis qui équipent nos soldats, les nouveaux pistolets, les nouveaux fusils, toute une gamme qui nous permet d'être tourné vers le 21ème siècle et vers un champ de conflictualité qui pourrait être toujours plus compliqué.

Le 126ème Régiment d'infanterie agit sur les théâtres d'opérations extérieures comme au Sahel. Les troupes françaises vont se retirer. Quelles sont les prochaines missions ?

On n'est pas spécialisé sur l'Afrique donc nos troupes ne reviennent pas que de la bande sahélo-saharienne mais le régiment de retour de cette phase d'opérations va déjà prendre une permission bien méritée avant de relancer son entraînement à partir du mois de septembre. Nous n'avons pas eu de consignes particulières pour les prochaines opérations mais l'on s'entraîne quotidiennement.