11 novembre à Pau : les retrouvailles des porte-drapeaux aux cérémonies

Pour ce 11 novembre, c'est le retour à la normale pour les cérémonies devant les monuments aux morts. En raison des restrictions sanitaires aucune cérémonie publique n'avait été autorisée l'an passé. Pendant de longs mois, les évènements patriotiques ont été célébrés en tout petit comité. Daniel Damez, 79 ans porte-drapeau de l'Amicale des porte-drapeaux se dit heureux de retrouver ses camarades. "Quand on se retrouve tout seul à une cérémonie, c'est pas pareil. _C'est plus agréable d'être tous ensemble autour du monument_. Ça a été compliqué," confie-t-il. Depuis le début de l'année, Daniel qui assure ce service de porte-drapeau depuis 17 ans a pu refaire déjà 25 cérémonies. Il n'en avait servi que 17 en 2020 à cause du Covid et à l'entendre, on comprend que ces moments lui ont manqué. "C'est important d'avoir de la reconnaissance pour tous ces pauvres gars qui sont morts à la guerre," explique-t-il.

"J'avais l'impression de servir à rien".

Daniel Damez était lundi aux cérémonies sur la mort du général de Gaulle. Il sera ce jeudi au monument aux morts de Pau sur le boulevard des Pyrénées, ce n'est pourtant pas un ancien combattant. Il n'a jamais fait l'armée. Soutien de famille, au moment de la guerre d'Algérie, il a été exempté. Une belle carrière d'opticien et puis au moment de la retraite, une volonté de servir et une opportunité. "J'ai essayé de rattraper le temps où je n'étais pas à l'armée". Un ami qui était porte-drapeau lui propose d'abord d'être son adjoint. Il prend sa place de temps en temps mais Daniel a le sentiment de ne pas en faire assez. Il rencontre alors un autre porte-drapeau qui lui propose de prendre sa suite. "Il avait 80 ans, il m'a dit : je suis fatigué, si tu veux je te cède mon drapeau." C'est comme ça, que tout a commencé.

"Moi, je trouve que c'est normal de répondre présent".

Daniel Damez avec son drapeau de l'Amicale des porte-drapeaux de Pau et de son agglomération © Radio France - Yannick DAMONT

Aujourd'hui Daniel se rend disponible pour être de toutes les cérémonies, de tous les enterrements aussi. Il raconte qu'il le fait avec plaisir. Il remplace aussi les collègues. "J'ai remplacé le Souvenir français, les fils des tués, la FNACA. Quand les deux hélicoptères se sont percutés au Mali, je suis monté à Paris aux Invalides" pour l'hommage national aux 13 militaires tués dans l'accident. Daniel n'a jamais été soldat, il ne porte pas l'uniforme militaire. Pour les cérémonies, il a simplement un béret noir. "Il y a des militaires qui ont des placards de médailles, moi je n'ai pas de décorations mais ce sont tous des camarades. J'ai l'impression de les avoir toujours connus, d'avoir fait l'armée avec eux presque !"