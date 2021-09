PORTRAIT - "Le silence, la brume du matin" : la chasse, une passion intacte depuis 47 ans pour ce périgourdin

La chasse ouvre ce dimanche matin dès 8h en Périgord. Plus de 17.000 chasseurs vont commencer à arpenter les forêts et les chemins pour chasser perdrix, faisan ou autre lapin de garenne. Francis, lui, débutera la chasse à la palombe début octobre. Il a commencé à chasser il y a 47 ans.

Francis n'a que 16 ans quand il chasse pour la première fois. A l'époque, pas besoin de permis. Il passe ses dimanches avec son père et son grand père, fusil à la main pour chasser le lièvre. C'était il y a 47 ans. Aujourd'hui, il est toujours aussi passionné mais moins excité à l'approche de l'ouverture de la chasse : "c'est la sagesse" dit-il.

"C'est passionnant de voir son chien chasser"

47 ans de chasse, c'est 47 ans de souvenirs réunis dans son bureau, son QG : des médailles affichées dans une vitrine, son uniforme de garde particulier, des photos avec les copains et puis dans un coin une armoire "où il faut que tous les fusils soient absolument fermés à clé. Toutes mes armes y sont rangées" assure-t-il. Juste au dessus, il a même installé son plus beau trophée : "Oui, c'est un renard que j'ai tué quand j'étais gamin". Francis a 16 ans quand il commence la chasse. Le lièvre au départ avec son père et son grand père puis ces journées dominicales deviennent vite une passion : "D'entendre son chien, sa voix quand il a pris la piste d'un lièvre, c'est magnifique quand on le voit chercher, quand il se met à l'arrêt sur une bécasse". Une passion excitante mais parfois dévorante : "J'ai passé des semaines avant l'ouverture à ne pas dormir justement pour la préparer".

Aujourd'hui, Francis est beaucoup plus tranquille et il a une explication : "Sans doute la soixantaine passée, la sagesse aussi. Je dors tranquille maintenant" s'amuse-t-il. Plus question de se mettre la pression : "Cette année je ne fais même pas l'ouverture, je commence en octobre pour la chasse à la palombe". La chasse à la palombe, c'est ce qui l'anime désormais. Il retrouvera ces amis prochainement dans sa palombière de Bassillac. Mais le silence de la nature, la brume du dimanche matin, il ne s'en passera jamais : "Tant que je pourrais marcher, j'irais chasser". Chasser mais pas avec n'importe qui ! Il emmènera partout son braque de Weimar, Gordon. Un grand chien gris, plein de sagesse comme son maître.

"Des jeunes, on en voit très très peu".

Le nombre de chasseurs fond comme neige au soleil en Dordogne. En dix ans, il est passé de 25.000 à un peu plus de 17.000. Un constat que fait tous les ans Francis sur le terrain : "Des jeunes on en voit très très peu" dit-il. "Les jeunes préfèrent sortir le samedi soir et le dimanche c'est repos" sourit Francis. "Nous, même si on avait fait la fête on allait chasser le dimanche !". De plus, les jeunes quittent de plus en plus la campagne pour les grandes villes et sont donc de moins nombreux lors des parties de chasse. La transmission se fait aussi de moins en moins au sein des familles : "J'ai toujours suivi mon père, mon grand-père et mes oncles mais mes enfants ne m'ont jamais parlé d'aller chasser".

Francis pointe aussi du doigt la mauvaise image de la chasse, à cause de problème "de sécurité, d'accidents parfois". Il ajoute : "Il faut que l'on explique qu'on ne chasse pas pour tuer mais pour prélever notamment les sangliers. Je n'aime pas d'ailleurs utiliser le mot tuer. Je chasse de moins en moins la bécasse car c'est un oiseau que j'aime de plus en plus. Quand j'en tue une, cela me donnerait presque les larmes aux yeux. Il faut vraiment que l'on se mette autour de la table et que l'on discute de ce qu'est la chasse".