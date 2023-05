PORTRAIT - Maître Romain des Marins-Pompiers de Marseille et sa chienne Freya, binôme inséparable

Romain, maître-chien depuis 11 ans chez les Marins-Pompiers de Marseille et sa chienne Freya, 3 ans et demi.

A l'occasion d'une journée dédiée aux sauveteurs, France Bleu Provence a rencontre un binôme bien particulier : le maître Romain des Marins-Pompiers de Marseille et Freya, sa chienne malinois de 3 ans et demi. Il s'agit d'une équipe cynotechnique. Ces binômes homme-chien qui cherchent des victimes égarées ou ensevelies. Le maître Romain et Freya ont travaillé dans l'effondrement du numéro 17 de la rue de Tivoli à Marseille.

"Chien de travail et de famille"

Le maître et le chien son inséparables. Freya n'est pas seulement le chien de travail du maître Romain mais aussi son chien de famille. Il explique : "Freya n'est pas un chien militaire. Je l'amène en vacances, elle est tout le temps avec moi. Forcément, c'est une relation assez unique. Lorsque vous prenez l'hélicoptère avec votre chien, que vous réalisez des exercices en pleine nature avec lui, seuls tous les deux pendant plusieurs heures, ça crée un lien très fusionnel."

Freya a commencé à se former pour sauver des vies à deux mois. "C'est une chienne très joueuse et très têtue! selon son maître. Quand elle a quelque chose en tête, c'est très difficile de lui faire passer à autre chose. C'est vraiment compatible avec sa discipline."

Le harnais de Freya. Quand elle le voit, elle aboie et saute partout. Elle a hâte d'aller travailler. © Radio France - Juliette Pierron

Que se passe-t-il dans la tête du chien quand il travaille ?

Le maître Romain et Freya ont travaillé dans les décombres du numéro 17 de la rue de Tivoli. L'homme explique ce qu'il se passe dans la tête de l'animal quand elle travaille : "Pour elle, c'est du jeu. Elle ne se rend pas vraiment compte de la gravité de la situation. C'est juste un nouveau terrain. Elle a été élevée à trouver grâce à son flair des victimes vivantes et à aboyer lorsqu'elle les trouve et elle est prête à tout pour trouver sa victime."

Les équipes cynotechniques font une quinzaine d'interventions par an. Entre chaque, il faut constamment s'entraîner. A raison de trois quart d'heure par jour et ce pendant toute la vie du chien.