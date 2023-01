Portrait : Marc Roger, ex-agent star du foot, aujourd'hui compagnon d'Emmaüs à Alès

C'est une histoire à peine croyable. Celle d'une reconversion radicale. L'Alésien Marc Roger, l'ex-agent des stars du Football (Thierry Henry, Patrick Vieira ou Nicolas Anelka) et ancien président du Servette de Genève, co-dirige depuis juillet dernier (2022) le magasin Emmaus d'Alès, Nîmes et Arles. Ruiné, divorcé, il est entré dans la communauté de l'Abbé pierre comme simple compagnon, il y a deux ans, à Arles avant de retourner chez lui à Alès. L'homme de 59 ans qui figurait dans le top 10 des agents de joueurs, dit avoir trouvé, avec cette nouvelle vie, la paix.

ⓘ Publicité

Il a accepté de se confier sur sa nouvelle vie, pour France Bleu Gard Lozère.

loading

*

Ancien agent de stars du football français, Marc Roger a pris un virage à 180 degrés. Il est désormais compagnon d'Emmaüs, à Alès, dans le Gard. © Radio France - Ludovic Labastrou

De la lumière à l'ombre. Marc Roger a tout connu : le sommet comme agent de joueur, les sommes folles, il était l'ami des footballeurs les plus en vue, des clubs les plus prestigieux. L'alésien circulait en jet privé, fréquentait hôtels, restaurants qu'on ne voit qu'en photo et la prison - 29 mois au total. De la lumière à l'ombre, le divorce, les amis moins nombreux ... et Emmaüs.

loading

Nous le retrouvons dans la cuisine d'Emmaüs à Alès. Celui qui dans les années fastes a fait 280 fois la une des journaux, atterrit chez l'Abbé pierre, ruiné. Un niveau de vie divisé par 10. Oublié l'appart dans le VII arrondissement de Paris, la villa sur la cote d'Azur. Marc Roger est le champion de la résilience.

Il co-dirige les 3 structures d'Emmaüs dans le Gard.

Marc Roger a été condamné en 2008 par la Cour correctionnelle de justice de Genève à douze mois de prison avec sursis. Reste au compteur une peine pour extorsion de 9 mois, il a fait appel à Lyon. Délibéré au printemps prochain.

Le football , c'est terminé ? Pas sûr. "Si demain je peux réaliser un transfert, grâce à une relation, je ne m'en priverai pas. Mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui."

loading