PORTRAIT - Marie Laurent première femme à intégrer l'équipe Crazy Esport parrainée par la Région Bretagne

Née dans le Finistère, Marie Laurent, 23 ans, vit aujourd'hui à Bruz à côté de Rennes. La jeune femme vient d'intégrer l'équipe Crazy Esport parrainée par la Région Bretagne.

Une première à plus d'un titre

Marie Laurent a été contactée via Twitter pour intégrer la team. C'est une première à plus d'un titre. Déjà parce que l'équipe Crazy Esport est la première équipe d'eSport a être parrainée et financée par une collectivité. La Région Bretagne lui apporte un soutien financier de 10.000 euros par an et lui assure un accompagnement à la performance. Marie Laurent est la première femme à intégrer l'équipe bretonne, preuve que doucement mais surement le eSport se féminise. Crazy Esport existe depuis 2014 et compte actuellement 9 joueurs.

Selon Marie Laurent "le regard change sur les jeux vidéos et ceux qui en font. La discipline se démocratise et on peut montrer qu'on ne fait pas que jouer dans des caves. Il faut du travail et de l'entrainement pour le eSport" explique la gameuse.

Gameuse presque à temps plein depuis deux ans

Marie Laurent pratique l'eSport presque à temps plein depuis deux ans. C'est une joueuse de Smash Bros Ultimate, un jeu de combat où elle aime utiliser Cloud comme personnage. En ligne, ne cherchez pas son nom... comme tous les gameurs, Marie Laurent a un pseudo plutôt original. Elle se fait appeler "La Reine du garage". Pourquoi? La jeune femme reste un peu mystérieuse sur le sujet. "C'est une longue histoire, mais ce qui est sur c'est que souvent cela fait rire les gens. Certains aussi ne m'appellent que "la reine" et ça me plait bien" explique-t-elle en riant.

Le parrainage de la Région Bretagne apporte un peu de professionnalisme

Marie Laurent alias "La Reine du Garage" attend maintenant la reprise des tournois arrêtés à cause du covid. "Je m'entraîne chez moi avec mon copain qui joue aussi aux jeux vidéos. Mais j'espère reprendre vite la compétition.

Avec sa team, elle doit participer à un stage de préparation sur le campus Sport Bretagne de Dinard fin avril. En attendant, grâce au parrainage de la Région Bretagne, Marie Laurent bénéficie d'un coach mental à distance. "Il m'aide pour ma préparation".