PORTRAIT - Mini-short et paillettes : Stéphane est pom-pom boy

Stéphane Quoniam mène une double vie. La semaine, il est posturologue et aide des artistes (musiciens, danseurs, chanteurs, circassiens...) qui souffrent de troubles dus à leur équilibre, leur stature ou leur posture. Puis quand vient le week-end, Stéphane se transforme en "Star Trik" et encourage l'équipe du Roller Derby Lille à la mi-temps des matches. Stéphane est pom-pom boy au sein du collectif des Scrimmage People .

"Les Screaming People, c'est une famille bienveillante, à l'écoute, qui se soutient les uns les autres [...] un groupe qui est là pour donner une autre image de la masculinité."

La révélation

En 2018, Stéphane et sa fille Célia assistent, à Lille, au Skate Hard To Hell, "la grande fête du roller derby dans les Hauts-de-France". Parmi les équipes, celle du Roller Derby Lille. Lors de la mi-temps, les joueuses quittent le track (le terrain) et laissent la place à leur équipe de... pom-pom boys, les Scrimmage People. Pour Stéphane, c'est une révélation : "Je me suis dit : Mon Dieu, mais c'est fabuleux ! Je veux absolument faire ça dans ma vie."

Sa fille, dubitative, lui dit : "Non, tu ne fais pas ça papa, s'il te plaît." Trop tard. Stéphane se présente à l'une des séances d'entraînement du mardi soir. Sa "carrière" de pom-pom boy est lancée.

"Dès qu'il y a eu la première choré, elle est venue à quasiment toutes les prestations. C'est une fan inconditionnelle."

Loin de Stéphane l'idée de cacher cette partie de sa vie : "C'est vraiment une fierté, vraiment." Amis et collègues, tout le monde est au courant.

Pompons, mini-short et paillettes

À l'instar de leur pendant féminin, les pom-pom boys du Scrimmage People agitent frénétiquement et fièrement leurs pompons. Rouge et noir, aux couleurs du Roller Derby Lille, ils émerveillent petits et grands : "On a pas mal de petits garçons et de petites filles qui viennent pour tester les pompons, pour les prendre. Et c'est souvent les petits garçons qui prennent les pompons et pas les petites filles."

"Il [le costume] est osé, rouge et noir et adapté à la situation."

Pour parfaire sa tenue de "Star Trik", Stéphane porte un short "une à deux tailles en dessous", des bretelles, un bandeau, des guêtres et un bracelet éponge, le tout réhaussé de paillettes posées sur les pommettes.

Stéphane, dit "Star Trik", en tenue de Scrimmage People, les pom-pom boys du Roller Derby Lille © Radio France - Yannick Boréan

Que serait un pom-pom boy sans une bonne chorégraphie sur une musique entraînante ? Stéphane et ses joyeux compères se trémoussent, souvent de façon suggestive, sur des chansons d'artistes à la mode : Beyoncé, Britney Spears, Lizzo... Mouvement de pompons, déhanchés, portés, tout y est. Même si parfois les enchaînements peuvent être hésitants, le show ravit le public qui, chauffé à blanc, en redemande.

Mais attention, derrière ces prestations qui se veulent amusantes se cache un message militant dont le but est de casser les codes de la masculinité et l'image stéréotypée de ce que doit être un homme.

On peut être un homme aujourd'hui et danser sur du Beyoncé

Tolérance, inclusion, égalité, tel est le message que Stéphane et les Scrimmage People souhaitent partager avec le public qui vient les voir. Comme le précise leur coach Emma, ils font exactement comme le roller derby féminin qui "déconstruit les stéréotypes liés au féminin en faisant un sport de contact et d'équipe".

Ils [les Scrimmage People] ont envie d'évoluer, de changer, eux, leur groupes, leurs potes, leur société, leurs collègues, et c'est un beau projet." - Emma, coach

Stéphane, lui, plus particulièrement, a été touché par ce qu'une masculinité exacerbée a de plus nocif : un féminicide au sein de sa famille. Un drame qui l'a poussé à se questionner sur ce qu'est être un homme. Désormais, Stéphane "se bat contre l'image du patriarcat et de la masculinité toxique qui peut exister".

"L'idée, c'est surtout de parler de masculinité et du rôle qu'on se donne et de l'image qu'on veut donner et de l'avenir qu'on veut donner aussi à cette société d'aujourd'hui."

Malheureusement, les mentalités peinent à changer et parfois, lors de leurs représentations, des paroles "qui sont soit de la bêtise ou de la méchanceté", leur sont adressées. Outre des paroles homophobes voire déplacées, les qualifiant de "mignonnes", Stéphane et les Scrimmage People sont aussi victimes de gestes inappropriés et non consentis comme des "mains au cul".

La meilleure des solutions : aller au dialogue, essayer de comprendre ces comportements et sensibiliser sur leurs conséquences : "Expliquer ce qu'on est et pourquoi on est là et qu'aujourd'hui, on s'en fout de savoir si on est gay ou pas gay."

Chez les Scrimmage People, tout le monde y a sa place que l'on soit hétéro, gay, bi, cisgenre, non-genré...