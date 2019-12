Portrait : Olivier Collignon, sage femme à Marseille

Marseille, France

C'est une profession très largement féminisée ! En France, seuls 2,7 % des sages femmes sont des hommes. A Marseille, il ne sont que 2 hommes "sage femme" à exercer en libéral. Olivier Collignon, 32 ans, s'est installé fin octobre en plein cœur du quartier populaire Belsunce dans le centre ville. Avant lui, il n'y avait aucune sage femme libérale dans ce quartier populaire et c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à s'installer ici. "Quand j'ai décidé de m'installer à Marseille, on m' a dit que dans le 2 e arrondissement il y avait zéro cabinet de sage femme. J'aime le quartier qui est vivant, animé et qui en plus a un grand besoin en offre de soins. Je lie donc l'utile à l'agréable. "

Je sais que certains patientes préfèrent une femme (Olivier Collignon)

Après un mois et demi d'activité, les patientes sont déjà nombreuses et Olivier Collignon recherche une associée. Il souhaite que ce soit une femme "car je sais que certaines patients préfèrent voir une femme et je veux que toutes ces femmes puissent avoir un accès de soins. Je sais que certaines patientes ne me contacteront pas pour l'instant mais j'espère qu'avec le temps je pourrai les accueillir, qu'elle sauront qu'elles peuvent me faire confiance tout comme leurs conjoints et maris. Je me mets à leur disposition"

Et pour se faire connaitre, ce vendredi 13 décembre, Olivier Collignon organise une journée portes ouvertes de son cabinet de 8h à 18h, au 14 rue Louis Astouin