La nouvelle réforme des retraites cristallise déjà les tensions ! Elle sera officiellement présentée ce mardi par l'Exécutif. À cette occasion, France Bleu Normandie dresse le portrait de travailleurs, actuellement soumis à des régimes différents. Au coeur de la réforme, il est question de relèvement progressif de l'âge légal de départ de deux ou trois ans d'ici à 2031, soit jusqu'à 64 ou 65 ans, mais il est aussi question de l'âge de départ en fonction de la pénibilité.

Actuellement dans la soixantaine, Denis Maertens a effectué toute sa carrière dans le bois en tant que menuisier-charpentier. Son entreprise, basée à Houlgate, fait travailler six salariés. S'il reconnait que dans chaque métier, la notion de pénibilité peut être présente, il nuance et exprime sa vision des choses avant la réforme des retraites.

Denis Martens dans son atelier. Son entreprise compte six salariés. © Radio France - Louis Fontaine

"Pénibilité ? Pas plus qu'un autre métier"

Denis Maertens est artisan, mais il est aussi administrateur de la CAPEB (le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment) Calvados. Il ne souhaite pas que son métier soit classé en tant que "pénible" pour garantir l'avenir de la profession, mais aussi son entreprise.

"Au niveau de la CAPEB, c'est très clair, nous ne souhaitons pas être classés en métiers pénibles. En revanche, qu'on évalue des taux d'usure, ça, c'est une chose. On n'est plus en 1990, où les conditions n'étaient vraiment pas bonnes du tout. Si vous estimez que les métiers du bâtiment sont pénibles, ça va jouer sur les difficultés que nous avons à recruter aujourd'hui, à faire venir les jeunes vers nos métiers qui, à mon sens, sont vraiment très bien. Il y a réellement moyen de s'éclater".

"Ce n'est pas de l'hypocrisie de dire que nos métiers ne sont pas pénibles. Certes, il faut être attentif, il faut respecter les règles du travail et les conditions de travail en se protégeant. Il y a tout ce qu'il faut. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que nos métiers sont pénibles. Certains jeunes sont parfois sur les bancs de l'université. Ils ne savent pas ce qu'ils font alors qu'ils pourraient bien trouver leur bonheur dans nos métiers" assure Denis Maertens.

Pour l'avenir de la profession

Denis Maertens espère que la réforme des retraites va changer bon nombre de choses. Il est prêt à travailler plus au vu de son environnement de travail. Néanmoins, il concède que le gouvernement devra trancher en fonction de la situation de chacun.

"Il faut travailler sur la retraite de base. Il faut respecter quelques critères tels que les longues carrières. Et puis, il y a un autre point. Vous avez des gens qui arrivent à 60 ans et qui sont plus en état de travailler pour des raisons de capital santé, là, il faut qu'il y ait un constat. Il est inutile de dire à ces gens-là qu'il faut continuer de travailler alors qu'elles ne sont pas en état. Elles risquent de se retrouver en arrêt de maladie ou voir être inefficaces dans l'entreprise. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut s'accorder, ça va être un peu au cas par cas".

