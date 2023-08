PORTRAIT - Régine Maurois, cette Châlonnaise qui a été gouvernante de stars pendant 25 ans

Régine Maurois, Châlonnaise de 71 ans, a été gouvernante de stars, d'industriels et d'aristocrates pendant 25 ans.

Cette Marnaise a eu une vie bien remplie, qui sort de l'ordinaire. Régine Maurois a passé près d'un tiers de sa vie à être gouvernante de stars, d'aristocrates et d'industriels. Elle a démarré à l'âge de 42 ans, avec des missions de quelques jours, quelques semaines, ou parfois plusieurs années.

Régine Maurois a gardé des photos de famille d'industriels ou d'aristocrates avec lesquelles elle a tissé un lien en tant que gouvernante. © Radio France - Marine Protais

Aujourd'hui âgée de 71 ans, cette habitante de Châlons-en-Champagne a pris sa retraite il y a seulement trois ans. Et elle n'est pas près d'oublier ce qu'elle a vécu. Elle nous a confié quelques anecdotes, notamment à propos de la chienne de Mick Jagger, "qui la suivait tout le temps" ou encore de la moquette de Michel Sardou.

Pourtant, à l'origine, elle n'était pas destinée à devenir gouvernante de stars. "J'étais cuisinière dans des restaurants, et un jour je me suis dit que les gens riches devaient chercher des cuisinières". Elle a ainsi postulé dans une agence, et elle a enchaîné les missions, en tant que "nurse, cuisinière, chauffeur", chez de riches industriels allemands, des chanteurs ou encore des aristocrates.

Elle prévoit d'abord de publier un ouvrage sur un industriel allemand qu'elle a accompagné pendant six ans. Puis elle en écrira un autre, où elle racontera sa vie de gouvernante, et un tas d'histoires.

Certaines célébrités "peuvent faire signer des contrats de confidentialité"

Dans ces ouvrages, Régine Maurois devra parfois changer les noms et les lieux, puisqu'elle est soumise à une clause de confidentialité par certains de ses anciens employeurs. "Je ne peux pas dire qu'untel avait un cancer, se droguait ou buvait de l'alcool", explique-t-elle. Elle indique qu'elle a pu "envoyer balader tous ceux" qui ne lui "plaisaient pas".

Elle a notamment mis fin à sa mission chez la cousine de Valéry Giscard d'Estaing, parce que les toilettes se trouvaient sur le pallier, où vivaient tout le personnel de maison. "Désolée mais à 42 ans, je ne vais pas sortir de ma chambre pour faire pipi, trouvez quelqu'un d'autre", a-t-elle alors lâché, ce qu'elle raconte, aujourd'hui, avec un grand sourire.

Il lui reste désormais un tas de photos, pour se remémorer cette période de sa vie. Même si elle assure aujourd'hui ne pas être trop "nostalgique", puisque ce métier, bien qu'elle l'ait adoré, était "stressant et fatigant".