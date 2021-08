PORTRAIT - Samantha, Agent spécialisé de la Police Technique et Scientifique de Limoges

Ingénieur de la Police technique et scientifique, c'est une branche de la Police Nationale dans laquelle les techniciens et les ingénieurs, autrefois appelés Agent spécialisé de Police Technique et Scientifique (ASPTS) travaillent à la fois en commissariat et en laboratoire.

Cette branche a été rendu célèbre par les séries policières américaines comme Les Experts ou encore les séries françaises comme Police Scientifique du même nom, mais est ce tout à fait pareil ? Samantha, une agent spécialisée de la police technique et scientifique de Limoges nous livre son expérience de ces douze ans de métier.

On est pas armé. Notre cœur de métier c'est de faire des constatations

Comment faire la différence entre les séries et la réalité du métier ?

Dans les séries, on voit des policiers actifs qui font les missions de Police Technique et Scientifique (PTS). Dans les polices françaises il y a des équipes de scientifiques pures qui aident les enquêteurs sur les scènes. Nous sommes des policiers scientifiques mais plus scientifiques que policiers. On est pas armé. Notre cœur de métier c'est de faire des constatations c'est-à-dire les relevés de traces et d'indices sur les scènes, de faire des prélèvements biologiques. Certains sont dans des laboratoires pour faire les analyses d'objets que l'on ramène des scènes ou les analyses biologiques. Ensuite on s'occupe aussi de la signalisation des individus qui sont ramenés et qui sont mis en cause dans des affaires.

Quels types de relevés réalisez-vous une fois sur la scène ?

On fait des prélèvements par écouvillon sur les objets touchés, ensuite on fait des relevés de traces avec une poudre que l'on voit d'ailleurs dans les séries et qui sert à révéler les traces.

Sur quel type de scène vous déplacez-vous ?

On travaille essentiellement sur des vols par effraction. Notre rôle est de trouver des objets sur lesquels on peut faire un relevé de traces le plus pertinent possible, ceux qui auront été le mieux manipulé par les auteurs. On prend aussi les empreintes des victimes pour les écartés de l'enquête. Les traces sont ensuite comparaison dans un fichier nationale des empreintes digitales. Il nous sert de comparaison avec ceux qu'on signalise et qui peut nous amène à trouver l'auteur grâce aux traces capillaires ce qui peut se faire en trois-quatre jours. Cette information est transmise à l'enquêteur qui fera l'interpellation.

Ce que j'aime dans mon métier c'est d'aider les victimes

Qu'est ce qui vous a amené vers ce métier ?

Je suis une scientifique à l'origine, donc je voulais retrouver ce côté là. Ce que j'aime dans mon métier c'est d'aider les victimes. On gère sur place leur détresse et on emmène peut être une solution parce qu'on peut retrouver les objets en cas de vol par exemple et ainsi retrouver les auteurs.

Quelle expérience vous a marqué ?

C'était lorsque j'étais affectée à Royan, à peine formée, une personne s'est suicidée avec une arme à feu sur la plage; soleil déclinant, marée montante. Donc le but c'était d'arriver le plus rapidement possible pour figer la scène et ne pas se retrouver devant un meurtre que l'on aurait pas pu élucider par la suite.