PORTRAIT - Un an de guerre : près de 800 Ukrainiens accueillis en Touraine, dont Yullia et Dmytro

Ce vendredi 24 février 2023, cela fait un an que la guerre a commencé en Ukraine. Quel bilan chez nous en Indre-et-Loire ? Ce sont près de 1.000 déplacés ukrainiens passés par notre département selon l'association Touraine-Ukraine, et 800 personnes accueillies selon la préfecture. Parmi eux : Yuliia, Dmytro et leur six enfants, désormais logés à Mettray.

Une vie de famille qui se construit en Touraine

"Aujourd'hui... Habite à Mettray", commence Yullia, qui apprend doucement le français. Pour elle, la langue reste une grosse barrière, elle n'ose pas toujours parler aux Français, de peur de faire une faute. A ses côtés, Oxana Poukli, vice-présidente de l'association Touraine-Ukraine traduit.

Avec son mari Dmytro et leurs six enfants âgés de 2 à 14 ans, ils sont arrivés le 16 mars en Touraine. Accueillis au camping des Acacias, ils ont été logés un mois et demi plus tard dans un logement social par Atouts et perspectives , à Mettray : "nous sommes dans une maison spacieuse, claire, avec un jardin, nous sommes vraiment ravis d'être dans cette maison."

Chaque matin, les enfants vont à l'école : "les professeurs essayent d'épargner les enfants. Mais les parents préféreraient le contraire, ils ont besoin d'être poussés." Selon Touraine-Ukraine, tous les enfants ukrainiens complètent leur apprentissage avec des cours ukrainiens à la maison. Plus de 200 enfants ont été scolarisés dans le département.

Dmytro, ingénieur du bâtiment de profession va en cours de français, car le niveau de langue ne lui permet pas d'exercer. Yuliia, créatrice de sacs en cuir, travaille :

En janvier 2023, la mère et la sœur de Dmytro sont arrivés en Touraine, au camping des Acacias. Car des petits groupes arrivent encore aujourd'hui. Ils ne s'étaient pas vus depuis presque un an. "C'était un grand moment de joie de se retrouver, les sentiments débordaient, pleins de bonheur", décrit le papa. Désormais, ils passent beaucoup de temps ensemble "pour rattraper le temps perdu".

"Chaque jour peut nous amener une mauvaise nouvelle"

"On aime la France et les Français, on remercie tout le monde, notre assistante sociale est notre ange gardien. On se sent proche de la mentalité française. Au niveau de la gastronomie, on adore les variétés de fromages. Bon, la mayonnaise et les cornichons sont beaucoup trop acides", expliquent-ils. Mais leur quotidien est aussi marqué par l'inquiétude constante. Le père et la soeur de Yuliia sont toujours en Ukraine, à Dnipro, ville du Sud-Est visée par les Russes.

Ce n'est pas facile à vivre au quotidien pour cette maman : "bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétude, comme de la culpabilité, parce que nous sommes partis au début de la guerre pour sauver les vies de nos enfants. Cette culpabilité nous a suivis, et nous suit jusqu'à maintenant, car notre famille n'est pas au complet. Chaque jour peut amener de la tristesse supplémentaire. Chaque matin, on s'attend à une mauvaise nouvelle." Elle les appelle tous les jours, et vérifie fréquemment leur connexion pour voir s'ils vont bien.

Alors comment se projeter ? C'est en fait, très difficile, voir impossible disent-ils. Les enfants demandent souvent quand ils vont rentrer, surtout les plus grands : "parce que là-bas il y a papi, il y a les cousins, les copains qui nous manquent. Ici, on a une vie tranquille. Il n’y a pas les bombardements, pas les sirènes, donc on oublie cette terreur, au bout d’un moment. C’est plus facile peut-être pour les plus petits, car ils ne comprennent pas toute la gravité de la situation. Ils ont la vie douce, ils sont bien avec papa et maman, protégés dans leur cocon."

Dmytro, Yuliia, et Oxana Poukli de l'association Touraine-Ukraine © Radio France - Sophie Allemand

Tous deux attendent "la victoire de l'Ukraine, dès que possible. Que cela cesse, pour pouvoir rentrer et reconstruire".

Selon les informations de la préfecture, 139 personnes ont quitté le département en 2022.

Début mars 2022, un gros dispositif de solidarité était mis en place dans le département. Depuis, selon la préfecture, 230 personnes ont été logées par l’État (la ville aux dames, Amboise et grâce au 115), environ 350 en logements sociaux et parcs des communes, et plus de 200 personnes chez des particuliers.