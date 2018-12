PORTRAIT - Une aide-soignante en colère à Poitiers sud

Au rond-point de Poitiers sud, une gilet jaune vient tous les jours, avec son mari. Elle est aide-soignante et en colère contre le gouvernement.

Poitiers, France

Cette aide-soignante, qui ne veut pas donner son prénom, se rend chaque jour au rond-point de Poitiers sud. A cet endroit, les gilets jaunes filtrent les voitures. Ils ont aussi installé une cabane pour manger et se réchauffer. Elle la tient avec son mari Chris.

Une belle aventure humaine !"

Le 17 novembre, elle a regardé les premières manifestations à la télévision, et puis elle a dit à son mari :"on y va, on ne peut pas rester là". Depuis ils viennent dès qu'ils peuvent pour servir le café sous la cabane, discuter ou filtrer les voitures. Pour cette gilet jaune, le mouvement est avant tout "une belle aventure humaine".

Notre rond-point !"

Et même sous la pluie ou les pieds dans la boue, elle et bien déterminée à rester se battre sur le rond-point, qu'elle appelle "notre rond-point". D'ailleurs, si il le faut, elle est prête à passer les fêtes de Noël dessus.