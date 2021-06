Portrait : Viviane Mayeux, Rémoise de 103 ans !

Cheveux blancs, pommettes bien rebondies et des yeux rieurs, Viviane Mayeux fait partie de 26 500 centenaires de France. Le record européen ! Du haut de ses 103 ans, elle fait l'unanimité dans la maison de retraite Korian où elle réside, place Cérès à Reims. "Viviane c'est un amour", affirme Katia, l'une des animatrices, "Elle est douce, toujours de bonne humeur, partante pour tout, c'est un plaisir".

Viviane est née le 9 juin 1918, la même année que Nelson Mandela, sous la présidence française de Raymond Poincaré. "Je suis née dans le Loiret", explique-t-elle, "Mon père s'appelait Marius, ma mère Juliette et c'est d'ailleurs mon deuxième prénom ! Je suis fille unique et je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents m'ont toujours tout donné".

Une vie de travail, de voyages et de gourmandises

Après son brevet elle devient secrétaire, puis elle rencontre son mari Paul, le jour d’un mariage : "Nous étions garçon et fille d'honneur. On s'est vu, on s'est revu, on s'est marié et on ne s'est jamais quittés. Jamais, jamais... jour et nuit". Le couple travaille ensemble, dans une imprimerie, rue du clou dans le fer à Reims. "On a travaillé dur pour rembourser l'argent que mes parents nous ont prêtés pour acheter l'imprimerie", précise Viviane, qui se souvient des dimanche passés à faire les factures : "Parce qu'on était au calme, rien que nous deux. Et après on allait vite porter les factures à la gare pour qu'elles partent plus vite et qu'on soit payé !".

Viviane et Paul n'auront pas d'enfant : "On n'avait pas le temps !", dit-elle. Alors ils profitent en voyageant. "J'ai voulu voir l'Amérique ! comme tous les jeunes. Alors _on est allé en Amérique, mais aussi au Japon, dans le Sahara, au Pôle Nord, au Maroc_... c'était notre plaisir". Viviane aime aussi les animaux, chiens, chats, oiseaux, au point qu'un jour son mari lui apporte un singe !"Il était rigolo, mais il attaquait le chien alors on a préféré le rendre", explique-t-elle en riant.

Viviane, 103 ans, toujours souriante et de bonne humeur © Radio France - Aurélie Jacquand

Le portrait de Viviane Mayeux Copier

J'ai eu une belle vie

On prend vite plaisir à discuter avec Viviane Mayeux, qui paraît-il, adore le tricot et le jeu Triomino. "Et elle est très forte !", souligne Katia, l'animatrice, "Elle a toute sa tête, elle arrive à suivre le jeu, c'est impressionnant". Et même en cherchant bien, Viviane a vraisemblablement peu de défaut, à part peut-être la gourmandise : "Ah oui ! J'aime bien aller au restaurant. On a toujours bien mangé", sourit-elle.

Et elle ajoute : "Je ne suis jamais vraiment malade, même pour un rhume". Ne pas se plaindre, prendre la vie avec le sourire, avoir des amies inséparables, être dynamique et partante pour tout, c'est sans doute ça le secret pour bien vieillir. C'est en tout cas comme ça que Viviane Mayeux vit sa vie : "J'ai eu une belle vie, je peux le dire. Je ne regrette rien".