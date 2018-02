Thorigné-sur-Dué, France

Rémy et Bastien Alix sont frères mais dans leur enfance ils ne souhaitaient pas forcément s'associer dans une ferme. Bastien était même parti dans une autre vie professionnelle. Portrait croisé de deux frères qui privilégient aujourd'hui la vente directe dans un élevage laitier de Thorigné-sur-Dué.

Une formation différente

Rémy a toujours su qu'il serait agriculteur. Dès son plus jeune âge, il aidait ses parents à la ferme, il a fait des stages dans plusieurs exploitations et s'est lancé très rapidement dans des études d'agriculteurs. "Pour moi, c'était une évidence, je suis fils d'agriculteurs et j'étais toujours à la ferme" nous dit Rémy. "J'aidais mes parents dès que je le pouvais, on allait dans le tracteur, voir les volailles et les petits poussins. Ça m'a toujours plus et c'est vrai que ça toujours été l'objectif de reprendre une ferme pour m'installer".

À l'inverse, Bastien ne voulait pas devenir agriculteur, "je ne dirais pas que j'ai fui, mais je n'étais pas parti pour être agriculteur" souligne Bastien. "Moi, j'avais plus une sensibilité écologique, alors ce n'est pas péjoratif, mais j'étais plus porté sur la nature et la gestion de l'eau. J'ai trouvé un emploi chez Véolia et j'ai travaillé pendant cinq ans pour eux sur la gestion de la pollution en lien avec des stations d'épuration. J'étais en fait dans le para-agricole".

Rémy (à droite) et Bastien Alix s'associent en 2014; il sont dans la salle de traite © Radio France - Christelle Caillot

2014, l'installation. 2017, Équilait

Finalement, les deux frères se rejoignent en 2014 avec une ferme à Thorigné-sur-Dué de 130 prim'holstein et aussi trois poulaillers de Loué et plus de 220 hectares pour le fourrage et les céréales. Ils se lancent dans Équilait, la filière de vente directe de lait en 2017. "Le fait de rapporter des projets comme Équilait, c'est toujours dans le but de s'améliorer" nous dit Rémy et de trouver une issue favorable. Mais, c'est sur que c'est compliqué. On aime ce que l'on fait et ça compte beaucoup. En fait, on est encore dans de la mise en place et on n'est pas encore dans une routine à ne plus avoir de potentiel d'amélioration".

Rémy et Bastien sur le site de la future fromagerie © Radio France - Christelle Caillot

Une fromagerie en vente directe pour l'été 2018

Depuis le début de l'aventure, Bastien a le projet d'ouvrir une fromagerie à la ferme et elle devrait voir le jour d'ici l'été. Le bâtiment fera 100m2 et les deux frères proposeront du beurre, du fromage frais, des faisselles, et de la tome. Ils seront en vente directe à la ferme les vendredis et samedis, les mercredis au marché de Connerré. Ils sont également en négociation avec les grandes surfaces. "J'ai encore toute une phase administrative pour pouvoir vendre en grande surface" nous dit Bastien, "et puis pour des questions d'économie on fait beaucoup par nous même, le montage de la fromagerie, toute l'installation intérieure. il y a encore un gros travail mais j'espère faire mes premiers essais d'ici l'été".

Des agriculteurs passionnés

Les deux frères se l'accordent, aujourd'hui la ferme n'est pas rentable et ce malgré les activités de ventes directes mais quel beau métier !

"C'est comme ceux qui jardinent, manger ses légumes, même s'ils ne sont pas bien beaux, ils sont forcément meilleurs" souligne Rémy, "nous en plus de faire du bon lait on peut le boire, et c'est quand même très gratifiant".

Et Bastien de rajouter : "là on vend du lait quasiment à perte faut être franc, et il est pourtant de très bonne qualité. Et maintenant, j'ai envie de vendre mes produits moi-même. On a la fierté de vendre en direct à ses consommateurs et d'avoir une certaine reconnaissance. J'ai envie de retrouver cette fierté, de travailler pour quelque chose, pas pour des prunes".

Quelques chiffres de l'exploitation