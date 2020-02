PORTRAITS - Dordogne : elles sont retraitées et ... vendeuses à domicile !

Tout le week-end, les vendeurs à domicile indépendants sont à l'honneur à Trélissac. Une quarantaine d'exposants présentent tous leurs produits au foyer socio-culturel de la ville. Parmi eux, Martine et Claudette, vendeuses et retraitées et elles ne comptent pas s'arrêter de si tôt.

C'est une première à Trélissac près de Périgueux : le comité des fêtes organise un salon des vendeurs à domicile indépendants (VDI). 40 périgourdins exposent leurs produits au foyer socio-culturel de la ville. Au fil des stands, nous avons rencontré Martine et Claudette. Retraitées mais toujours très actives !

Martine, 64 ans et plus de vingt ans de carrière

C'est la reine de la longévité au salon : Martine a 25 ans de vente à domicile derrière elle ! Lingerie, vêtements, crèmes et parfums : c'est avec tous ces produits que Martine part sur les routes du Périgord.

Avant de devenir vendeuse à domicile, le monde du commerce n'était pas inconnu à Martine : elle a été vendeuse en boutique dans une autre vie. Mais avec la vente à domicile, elle a découvert la chaleur et la convivialité des réunions : "Les gens sont souriants. Il y a un feeling. Quand on est reçu chez ces personnes, c'est que du bonheur" assure-t-elle.

A la fin des réunions, c'est toujours la bonne ambiance : "En général, les réunions du soir, c'est petit repas dînatoire et après on rigole !". Et forcément, ces moments de convivialité créent des liens : "80% de mes clientes sont devenues des copines, des amies" continue Martine.

Tant que que je serai debout, je continuerai. Je ne me vois pas me poser - Martine

Quelle est la journée type de Martine ?

Malgré des clientes fidèles et toujours au rendez vous, ce n'est pas un métier facile. Il faut se faire sa place et la garder : "On est très vite oublié.e.s si on appelle pas nos clientes et si on ne fait pas voir qu'on existe !". Martine gagne entre 1200 et 1400 euros par mois car "je bosse dur" dit-elle. Un vrai bon complément de revenu pour celle qui touche une petite retraite.

Le portrait de Martine, 25 ans de carrière en tant que VDI - Reportage de Flavien Groyer

Claudette, 68 ans : "A la retraite on ne voit plus personne"

Claudette, 68 ans, continue la vente à domicile pour "se payer des loisirs". © Radio France - Flavien Groyer

Claudette, 68 ans, s'est lancée dans l'aventure de la vente à domicile il y a six ans. Elle était déjà à la retraite : "Je fais ça pour avoir un lien social ! Rester à la maison sans voir personne, ce n'est pas moi". Impossible pour Claudette de rester cloîtrée chez elle pendant la retraite surtout après une carrière d'aide à domicile : "A la retraite, on ne voit plus personne" explique t-elle.

La retraitée s'est donc spécialisée dans la vente de produits d'entretien chez une société très connue de la vente à domicile. Cette nouvelle activité lui donne aussi l'occasion de se payer des loisirs : "J'ai une retraite qui me permet de vivre. Avec ça, je peux me faire des sorties, des voyages organisés". Elle continue : "Je suis allée sur la Côte d'Azur, en Espagne et en Alsace".

Claudette, vendeuse pour mettre du beurre dans les épinards

Le salon des vendeurs à domicile indépendants se termine ce dimanche. Le comité des fêtes de Trélissac vous donne rendez-vous entre 10h et 18h au foyer socio-culturel. Clou du spectacle : un défilé de mode à 15h!